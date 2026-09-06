کارت ورود به جلسه آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی شهریورماه ۱۴۰۵ از امروز یکشنبه ۱۵ شهریورماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارت ورود به جلسه آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۲ امروز یکشنبه ۱۵ شهریورماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دریافت است و هر داوطلب موظف است کارت ورود به جلسه خود را از سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی دریافت و پرینت کند.

برای ورود به جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی یا شناسنامه الزامی است و داوطلبان باید این مدارک را در روز آزمون به همراه داشته باشند.

آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی رأس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

برچسب ها: دستیاری دندانپزشکی ، کارت آزمون
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