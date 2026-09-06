باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام زمان‌بندی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کالابرگ خانوار‌هایی که رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها ۰، ۱ و ۲ است، شارژ شد.

همچنین خانوار‌های حمایتی و نیرو‌های مسلح نیز در این مرحله مشمول دریافت اعتبار کالابرگ هستند.

بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت رفاه، پنجم، پانزدهم و بیست‌وپنجم هر ماه، کمک معیشتی دولت به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

این مبلغ به ازای هر نفر یک میلیون تومان بوده و هنوز تغییری در مبلغ کالابرگ به وجود نیامده است. در این راستا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره افزایش مبلغ کالابرگ عنوان کرد که این امر به بودجه دولت بستگی دارد. با این حال، اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر این است که با توجه به شرایط فعلی و نرخ تورم، حمایت معیشتی از خانوار‌ها افزایش یابد.