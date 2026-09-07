باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - ناو‌های هواپیمابر آمریکایی همواره نماد «برتری مطلق دریایی» و ستون فقرات بازدارندگی روانی واشنگتن بوده‌اند، اما اتفاقات این هفت هشت ماه نشان داد که فناوری پیشرفته، در برابر ترکیب «تعداد، سرعت، مانورپذیری و عدم تقارن» ایرانی، الزاماً مصون نیست.

حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ناو هواپیمابر و ناوشکن آمریکایی که به تأیید سنتکام هم رسید، این پیام را به جهان مخابره کرد که هزینه درگیری، حتی بدون درگیری تمام‌عیار، می‌تواند به طور تصاعدی افزایش یابد و هاله خیالی شکست‌ناپذیری آمریکا را برای همیشه از بین ببرد.

موفقیت راهبرد «دسترسی‌زدایی» (A۲/AD)؛ پیروزی هزینه-کارایی

جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر سلاح‌های ارزان‌قیمت و بومی نظیر انبوه موشک‌ها، پهپاد‌ها و شناور‌های تندرو، موفق شده است معادله هزینه فایده را به نفع خود تغییر دهد. گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران با هزینه‌ای اندک، توانسته خساراتی بالغ بر پانزده میلیارد دلار فقط به تجهیزات و پایگاه‌های آمریکا وارد کند و مانع از تردد آزادانه ناوگان آمریکایی در منطقه شود.

این نشان‌دهنده بلوغ یک دکترین عملیاتی است که بر «دفاع ایستا از سواحل» متکی نیست، بلکه بر «تهاجم کنترل‌شده، سیال و مبتنی بر ازدحام هوشمند» استوار است.

شکست محاصره دریایی و ورق‌گشایی در معادلات ژئوپلیتیک

اقدام قاطع ایران در واکنش به حمله آمریکا به نفت‌کش‌های ایرانی و هدف‌قراردادن شناور‌های متخلف، نشان داد که ابتکار عمل در خلیج‌فارس دیگر صرفاً در اختیار ناو‌های بزرگ و فناوری‌های پرهزینه نیست. این عملیات، محاصره دریایی آمریکا را با یک بحران اعتبار مواجه کرد.

همان‌گونه که تحلیل‌گران اشاره کرده‌اند، هزینه سیاسی و اقتصادی هرگونه درگیری دریایی با جمهوری اسلامی ایران برای آمریکا به مراتب بیشتر از هر دستاوردی خواهد بود و پاسخ به سؤال «آیا حضور یک ناوگروه، ارزش ریسک اختلال در شاهرگ انرژی جهان را دارد؟» دیگر بدیهی نیست.

قدرت آفرینشِ روایت؛ پیروزی در جنگ ادراکی

ایران با انتخاب زمان دقیق عملیات و افشای تدریجی و کنترل‌شده اطلاعات، نشان داد که بر جنگ روایت‌ها نیز تسلط کامل دارد؛ اذعان رسمی پنتاگون و فرار شناور‌های آمریکایی از منطقه، به‌خوبی توسط رسانه‌های ایرانی روایت و به یک «سند زنده از شکست راهبردی دشمن» تبدیل شد. این رویکرد، قدرت سخت و قدرت نرم نظامی را به هم پیوند زده و چهره واقعی از موازنه قوا را به افکار عمومی و نخبگان جهانی ارائه کرده است.

تولد یک ابربازدارنده منطقه‌ای

عملیات‌های اخیر نشان داد که معادلات نظامیِ مبتنی بر برتری هوایی و دریایی محض، جای خود را به جنگ‌های نامتقارن داده است. ایران با حفظ و تقویت توان موشکی و پهپادی خود، به‌عنوان یک «قدرت پروژه‌ای» ظهور کرده که می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان، با کم‌ترین هزینه، سطح تهدید را به شکل ناگهانی افزایش داده و امنیت منطقه را بدون حضور خود، غیرممکن و ناپایدار سازد.

این پیروزی، نه فقط یک موفقیت نظامی، که آغازگر نظم جدیدی در غرب آسیا است که در آن، اراده ملت ایران و قدرت بازدارندگی اش، خط قرمز تمامی محاسبات راهبردی دشمنان خواهد بود.

همه آن‌چه روی داد، نشان‌دهنده تولد یک معادله امنیتی جدید است که در آن قدرت‌های فرامنطقه‌ای برای نخستین بار با چالشی راهبردی و غیرقابل انکار از سوی یک قدرت منطقه‌ای مواجه شده‌اند.