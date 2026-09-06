باشگاه خبرنگاران جوان - «دونالد ترامپ» رییس جمهور آمریکا که سعی کرده از سرنوشت «جیمی کارتر» شکست خورده در برابر ایران فرار کند حالا به عنوان «کارتر دوم» در فضای رسانهای این کشور شناخته میشود.
بیبیسی فارسی در این زمینه نوشت: «چهارم ژوئن، خبرنگاری در دفتر بیضی از دونالد ترامپ پرسید آیا دولت آمریکا به فرستادن نیروهای ویژه این کشور به ایران برای خارج کردن اورانیوم غنیشده فکر کرده است یا نه. ترامپ در پاسخ، جملهای کوتاه، اما معنادار بر زبان آورد: «نمیخواستم جیمی کارتر باشم. احساس نمیکردم بخواهم جیمی کارتر باشم.»
این رسانه انگلیسی ادامه داد: «اشاره رئیسجمهور آمریکا به عملیات ناموفق ارتش این کشور برای نجات گروگانهای آمریکایی در ایران در سال ۱۹۸۰ بود؛ عملیاتی که در صحرای طبس با شکست مواجه شد و به کشته شدن هشت نظامی آمریکایی انجامید. این حادثه بعدها به یکی از نمادهای بحران گروگانگیری ایران و یکی از نقاط ضعف مهم دولت کارتر تبدیل شد؛ بحرانی که در نهایت نیز در حافظه سیاسی آمریکا با شکست انتخاباتی کارتر گره خورد.»
ترامپ پیش از این نیز بارها به این سابقه اشاره کرده بود و حتی گفته بود ماجرای «هلیکوپترها و گروگانها» برای کارتر هزینه سیاسی و انتخاباتی به همراه داشت. با طولانی شدن درگیریهای کنونی، این مقایسه بیش از گذشته وارد ادبیات رسانهای و سیاسی آمریکا شده است.
روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی در ۱۸ آوریل نوشت که با ادامه جنگ، تصاویر بحران گروگانگیری سال ۱۹۷۹ بیش از پیش ذهن ترامپ را به خود مشغول کرده است. پس از آن نیز مقایسه رئیسجمهور کنونی آمریکا با جیمی کارتر در رسانهها و میان تحلیلگران آمریکایی تکرار شد.
ترامپ دارد جیمی کارتر میشود
این گزارش میافزاید، در ماه ژوئن، ادوارد لوس، ستوننویس فایننشالتایمز، در مقالهای با عنوان «ترامپ دارد جیمی کارتر میشود» به شباهتهای وضعیت کنونی با دوره ریاستجمهوری کارتر پرداخت. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در گزارش ۱۸ ژوئیه خود به مقایسه دو دوره پرداخت و از قول جاناتان آلتر، زندگینامهنویس جیمی کارتر، نوشت که این احتمال وجود دارد که ریاستجمهوری ترامپ نیز مانند کارتر با بحران ایران در حافظه سیاسی آمریکا به یاد آورده شود.
این مقایسه حتی به اطرافیان رئیسجمهور آمریکا نیز رسیده است. رسانه آمریکایی سمافور در ۱۱ اوت، در گزارشی درباره پیامدهای ادامه جنگ برای جمهوریخواهان، از یک فرد نزدیک به ترامپ نقل کرد: «بگذارید شما را به جیمی کارتر ارجاع بدهم.»
اهمیت این قیاس زمانی بیشتر میشود که جنگ وارد هفتمین ماه شده، افزایش قیمت سوخت به یکی از نگرانیهای سیاسی تبدیل شده و انتخابات میاندورهای سوم نوامبر نیز در پیش است. در همین شرایط، رویترز در گزارشی در دوم سپتامبر به نقل از چهار منبع آگاه نوشت که مشاوران ارشد ترامپ تلاش دارند تا پیش از انتخابات از تشدید دوباره جنگ جلوگیری کنند. یک مقام کاخ سفید نیز در گفتوگو با این خبرگزاری گفته است: «فشار بر ایران را حفظ میکنیم، اما نوامبر اولویت است.»
ترامپ و کابوس کارتر
آنچه این تحولات نشان میدهد، فراتر از یک مقایسه تاریخی ساده است. جیمی کارتر در سیاست آمریکا نماد رئیسجمهوری است که بحران ایران، ناتوانی در حل آن، فشار اقتصادی و یک عملیات نظامی شکستخورده، تصویر او را در افکار عمومی و نهایتاً در انتخابات تحت تأثیر قرار داد.
اکنون تکرار همین کلیدواژهها درباره ترامپ نشان میدهد که بخشی از رسانهها و تحلیلگران آمریکایی در حال قرار دادن ریاستجمهوری او در همان چارچوب تاریخی هستند.
ترامپ نیز ظاهراً بیش از هر چیز از تکرار سرنوشت سیاسی کارتر هراس دارد؛ به همین دلیل خود او نیز صریحاً از اینکه «جیمی کارتر» شود سخن گفته است. با طولانی شدن جنگ، افزایش هزینههای آن و نزدیک شدن انتخابات میاندورهای، این نگرانی برای جمهوریخواهان اهمیت بیشتری پیدا میکند.
از این منظر، آنچه اکنون در رسانههای آمریکایی در حال شکلگیری است، صرفاً یک تشبیه گذرا نیست؛ ترامپ در حال تبدیل شدن به «جیمی کارتر دوم» در ادبیات رسانهای آمریکا است.
همانگونه که بحران ایران به یکی از نمادهای ضعف دولت کارتر تبدیل شد، ادامه جنگ و تبعات اقتصادی و سیاسی آن نیز میتواند به پاشنه آشیل دولت ترامپ تبدیل شود؛ مسئلهای که نزدیک شدن انتخابات، حساسیت جمهوریخواهان نسبت به آن را دوچندان کرده است.
منبع: فارس