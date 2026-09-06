باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - فشار خون بالا خطر حملات قلبی، سکته مغزی و بیماری‌های قلبی عروقی را افزایش می‌دهد و محققان را بر آن داشته است تا به دنبال راه‌های ساده و ایمن برای کمک به کنترل آن باشند.

یک کارآزمایی بالینی جدید نشان می‌دهد که روغن نعناع فلفلی ممکن است یکی از گزینه‌های امیدوارکننده باشد، زیرا مصرف آن با کاهش قابل توجه فشار خون در یک دوره کوتاه مرتبط بوده است.

محققان در بریتانیا آزمایشی را با حضور ۴۰ نفر ۱۸ تا ۶۵ ساله انجام دادند که همگی یا فشار خون بالا یا فشار خون مرحله ۱ داشتند.

نیمی از شرکت‌کنندگان ۵۰ میکرولیتر روغن نعناع فلفلی خالص مخلوط با ۱۰۰ میلی‌لیتر آب را دو بار در روز به مدت ۲۰ روز دریافت کردند، در حالی که نیمی دیگر دارونما دریافت کردند.

نتایج نشان داد که شرکت‌کنندگانی که روغن نعناع فلفلی مصرف کردند، در مقایسه با گروه دارونما، به طور متوسط ​​کاهش فشار خون سیستولیک، بالاترین عدد در اندازه‌گیری فشار خون، به میزان ۸.۴۸ میلی‌متر جیوه را تجربه کردند.

فشار خون دیاستولیک، عدد پایینی در اندازه‌گیری، نیز به طور متوسط ​​۴.۵۷ میلی‌متر جیوه کاهش یافت، در حالی که ضربان قلب در حالت استراحت حدود ۸.۹۲ ضربه در دقیقه کمتر از گروه کنترل بود، پس از تعدیل عوامل آماری.

محققان معتقدند که یک توضیح احتمالی برای این اثر مربوط به منتول، ترکیبی است که در نعناع فلفلی یافت می‌شود. آنها فکر می‌کنند منتول ممکن است به شل شدن رگ‌های خونی و بهبود جریان خون کمک کند، اما این مکانیسم هنوز نیاز به بررسی بیشتر دارد.

جانی سینکلر، دانشمند ورزش و سلامت در دانشگاه لنکشر، گفت که یافته‌های این مطالعه "بسیار مثبت" بوده و پیامد‌های بالینی مهمی دارد و خاطرنشان کرد که فشار خون بالا یکی از عوامل خطر قابل پیشگیری اصلی برای بیماری‌های قلبی، اختلالات متابولیک و مرگ در سراسر جهان است.

این یافته‌ها در بحبوحه علاقه روزافزون به روش‌های غیر دارویی برای کمک به کاهش فشار خون حاصل می‌شود. تغییرات رژیم غذایی و ورزش می‌تواند به کنترل آن کمک کند، اما پایبندی به این اقدامات می‌تواند برای برخی افراد دشوار باشد. دارو‌های فشار خون نیز مؤثر هستند، اما پایبندی به آنها می‌تواند برای برخی از بیماران چالش برانگیز باشد.

با این حال، محققان تأکید می‌کنند که نتایج آزمایش هنوز برای توصیه روغن نعناع برای درمان فشار خون بالا کافی نیست. این مطالعه شامل تعداد محدودی از شرکت‌کنندگان بود، تنها ۲۰ روز طول کشید و از نوع خاصی از روغن نعناع با دوز مشخص استفاده کرد.

سینکلر اظهار داشت که اگر مطالعات آینده اثربخشی روغن نعناع را اثبات کنند، هزینه کم و سهولت استفاده از آن می‌تواند آن را به گزینه‌ای جالب تبدیل کند. او به نیاز به آزمایش‌های طولانی‌تر با تعداد بیشتری از شرکت‌کنندگان و نظارت منظم بر فشار خون اشاره کرد.

کارشناسان در مورد استفاده از روغن نعناع به عنوان جایگزینی برای دارو‌های تجویزی فشار خون هشدار می‌دهند، زیرا شواهد موجود همچنان محدود است. بدون مشورت با پزشک، نباید درمان را تغییر داد یا مصرف دارو‌ها را قطع کرد.

نتایج مطالعه در مجله PLOS One منتشر شد.

منبع: Science Alert