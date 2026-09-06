مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران تمامی شایعات مبنی بر غیرحضوری بودن مدارس در سال تحصیلی جدید را «القائات دشمن» برای ایجاد گسست اجتماعی خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یوسف بهارلو،مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در جمع فرهنگیان و مسئولان این شهرستان گفت: سال تحصیلی گذشته، سالی سخت و پرفراز و نشیب بود. در شرایطی که طبق تقویم آموزشی باید ۲۷۳ روز در مدارس حضور می‌داشتیم، پس از حمله ددمنشانه دشمن به مدرسه شجره طیبه میناب، مدارس کشور با محدودیت‌هایی مواجه شد و دانش‌آموزان تنها ۸۳ روز در کلاس‌های درس حاضر شدند، اما همکاران ما در فضای مجازی و شبکه شاد، هیچ‌گاه ارتباط آموزشی را قطع نکردند.

آموزش و پرورش در خط مقدم پشتیبانی لجستیکی

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با اشاره به دستور وزیر آموزش و پرورش مبنی بر بسیج تمامی امکانات در حمایت از جنگ، افزود: در همان روزهای نخستین، آموزش و پرورش تمامی زیرساخت‌ها و مراکز رفاهی خود را برای اسکان ۱۱ هزار نفر از هموطنان جنگ‌زده که منازلشان آسیب دیده بود، به کار گرفت. این نهاد بلافاصله با پیشنهاد ائمه جمعه و مشارکت فعال فرهنگیان در تجمعات شبانه، موکب‌ها و مراکز مشاوره جهادی، به یاری مردم شتافت.

ایثار و شهادت؛ مکتب معلمان و دانش‌آموزان

بهارلو با اشاره به شهادت ۷ تن از همکاران فرهنگی و ۲۳ دانش‌آموز در سطح شهرستان‌های استان تهران، به بیان خاطراتی از ایثارگری‌های مدافعان وطن پرداخت و گفت: روایت‌گری این لحظات دشوار و مشاهده تنهایی فرزندانی که والدین خود را از دست داده‌اند یا والدینی که تنها سرمایه‌های زندگی‌شان را تقدیم وطن کرده‌اند، تلخ‌ترین و در عین حال آموزنده‌ترین تجربه‌های کاری من بوده است. صبوری این خانواده‌ها، درسی بزرگ برای ما در دستگاه تعلیم و تربیت است.

 بهارلو با اشاره به تالمات ناشی از جنگ و رنج خانواده‌های شهدا، به حادثه تلخ و شهادت ۱۱ تن از اعضای یک خانواده در شهر «واین» شهرستان شهریار اشاره کرد و گفت: این عزیزان، سند مظلومیت مردم ما در برابر ددمنشی دشمنان هستند. مستندی از این خانواده تهیه شده که به‌زودی پخش خواهد شد تا عمق جنایات و ابعاد ایثار ملت ایران برای همگان روشن شود.

ورود به مهربا «جام مهر ایران»

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، مهرماه پیش‌رو را فرصتی برای بازگشت امید و نشاط به جامعه دانست و اظهار کرد: دانش‌آموزان ما در یک سال گذشته به دلیل شرایط جنگی و محدودیت‌های زندگی آپارتمان‌نشینی، تحت فشار روانی زیادی بودند. برای جبران این دوران و ایجاد شور و نشاط، برای نخستین بار پروژه تحولی "جام مهر ایران" را کلید زده‌ایم. در هفته اول مهر، مسابقات ورزشی در تمامی مدارس برگزار خواهد شد تا دانش‌آموزان با روحیه مضاعف به فضای تعلیم بازگردند.

وی با اشاره به اقدامات زیرساختی در این حوزه افزود: سال گذشته ۱۶۰ هزار مترمربع فضای ورزشی درون‌مدرسه‌ای شامل زمین چمن، استخر و سالن‌های چندمنظوره احداث و تحویل مدارس شد تا فضا برای فعالیت جسمی و روانی فرزندانمان مهیا باشد.

بهارلو خطاب به مدیران مدارس و رؤسای مناطق، با تأکید بر شرایط معیشتی مردم ناشی از تحریم‌های ظالمانه، دستور صریح وزیر آموزش و پرورش مبنی بر ممنوعیت دریافت وجه در زمان ثبت‌نام را یادآور شد و تصریح کرد: «دریافت هرگونه وجه در زمان ثبت‌نام، حتی در مدارس هیئت‌امنایی، ممنوع است. هیچ توجیهی برای فشار اقتصادی بر خانواده‌ها پذیرفته نیست.

وی از ایجاد سامانه نظارتی هوشمند خبر داد و افزود: در تمامی مدارس، کدهای پاسخ سریع (QR Code) نصب شده است تا اولیا بتوانند به‌صورت آنلاین هرگونه تخلف و درخواست وجه را گزارش کنند. تیم‌های بازرسی ما به‌طور مستمر در حال پایش هستند و در دو ماه اخیر، پرونده ۱۰۱ نفر از مدیران و مسئولان متخلف به هیئت تخلفات اداری ارسال شده است. به مردم عزیز قول می‌دهم در این زمینه با هیچ‌کس مماشات نخواهیم کرد.

تبیین حماسه‌ها در مدارس

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در پایان با یادآوری روزهای سخت گذشته و فقدان‌های بزرگ، بر لزوم روایتگری صادقانه تأکید کرد و گفت: ما وظیفه داریم در مهرماه، فضای غبارآلود مجازی را با تبیین حقیقتِ آنچه گذشت، برای دانش‌آموزان روشن کنیم؛ از رشادت‌های رزمندگان و سرداران گرفته تا شهادت معلمان و دانش‌آموزانمان. دشمن در فضای مجازی به دنبال وارونه‌نمایی است و ما در پروژه مهر، روایت صحیح این افتخارات را به گوش نسل جوان خواهیم رساند.

بهارلو ضمن دعوت از اولیا و دانش‌آموزان برای حفظ هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن، تصریح کرد: «دشمن در فضای مجازی با شایعه‌سازی به دنبال القای غیرحضوری بودن مدارس است. این یک ترفند رسانه‌ای برای دلسرد کردن دانش‌آموزان و والدین است؛ در حالی که آموزش حقیقی تنها با حضور معلم در کلاس درس معنا پیدا می‌کند و ما در این زمینه هیچ عقب‌نشینی نخواهیم داشت.»

پاسخ قاطع به دخالت‌های خارجی و وفاداری به نظام

وی با اشاره به اظهارات مداخله‌جویانه اخیر ترامپ در فضای مجازی، با ادبیاتی حماسی پاسخ مردم ایران به این ادعاها را یادآور شد و گفت: «قشر فرهنگی به عنوان نخستین پیشگامان، بیعت خود را با رهبر فرزانه انقلاب تجدید کرده‌اند. ما برای حل مشکلاتمان نیازی به نگاه بیگانه نداریم و با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و همدلی مسئولان و مردم، از این پیچ تاریخی عبور خواهیم کرد.»

نظم تشکیلاتی در آموزش و پرورش؛ خط قرمز ماست

بهارلو در خصوص درخواست‌های انتقال برخی فرهنگیان که از سایر استان‌ها جذب آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران شده‌اند، توضیح داد: «نیروهای ما با سهمیه استخدامی خاص وارد سیستم شده‌اند؛ اگر پس از یک سال خدمت، موافقت کنیم که این عزیزان به زادگاه خود بازگردند، کلاس‌های درس دانش‌آموزان ما خالی می‌ماند. تعهد ما نسبت به تحصیل بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار دانش‌آموز ایجاب می‌کند که در حفظ ساختار نیروی انسانی قاطع باشیم.

مدارس، میدان خدمت نه «سپر انسانی»

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با اعلام خبر آسیب‌دیدگی ۴۹ مدرسه در اثر حملات دشمن، ادعای استفاده از مدارس به عنوان سپر انسانی» را دروغی آشکار خواند و گفت: در شرایطی که دشمن مدارس را هدف قرار داد، ما تمام تلاش خود را برای حفاظت از دانش‌آموزان به کار بستیم. این‌گونه القائات، تنها برای ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان است. به عنوان یک شهروند شاهد بودم که در زمان وقوع حوادث، فرزند خودم آخرین نفری بود که از مدرسه خارج شد؛ فرزندان شما، فرزندان ما هستند.

هشدار به اولیا: مراقبت از فضای مجازی و بازی‌های آنلاین

بهارلو با تأکید بر شرایط متفاوت پس از جنگ، از اولیا خواست تا در مهرماه با سعه صدر بیشتری با دانش‌آموزان برخورد کنند: فرزندان ما ماه‌ها در فضای مجازی و بازی‌های آنلاین حضور داشته‌اند. بسیاری از مراکز فساد اخلاقی و رفتارهای نامناسب اجتماعی، از طریق برخی بازی‌های آنلاین و گیمرها به خانه فرزندان ما نفوذ کرده است. اولیا باید آگاه باشند که ساعات طولانی حضور فرزندان در این فضا، ذهن آن‌ها را تحت تأثیر القائات مسموم قرار داده است.

وی با تأکید بر اینکه مدارس پس از جنگ، نیازمند صبوری، متانت و روی خوش فرهنگیان و والدین است، تصریح کرد: مهر امسال فصل بازسازی روانی و آموزشی است. با همدلی و صبر، می‌توانیم نشاط را دوباره به کلاس‌های درس بازگردانیم و آینده‌سازان وطن را با روحیه‌ای انقلابی و امیدوار پرورش دهیم.

برچسب ها: بازگشایی مدارس ، شهریه مدارس
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