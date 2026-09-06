باشگاه خبرنگاران جوان - مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب لایحه موسوم به «قانون حمایت از آزادی اقتصادی و دانشگاهی»، دانشگاه‌هایی را که در تحریم اقتصادی اسرائیل مشارکت کنند، تهدید به قطع بودجه فدرال کرده است. همچنین دانشگاه‌های دریافت‌کننده بودجه دولت آمریکا باید تضمین کنند که دانشجویان و استادان اسرائیلی امکان مشارکت در برنامه‌های دانشگاهی را داشته باشند.

مخالفان این لایحه معتقدند اقدام مجلس نمایندگان عملاً آزادی بیان و استقلال دانشگاه‌های آمریکایی را محدود می‌کند؛ آن هم در شرایطی که جنگ غزه به یکی از مهم‌ترین موضوعات اعتراضی در دانشگاه‌های آمریکا تبدیل شده و شمار قابل توجهی از دانشجویان خواستار تحریم و عدم سرمایه‌گذاری دانشگاه‌ها در رژیم صهیونیستی هستند.