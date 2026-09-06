باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین اسلامی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با اشاره به آخرین آمار‌های ارائه شده از سوی انجمن کشتارگاه‌های استان و اداره کل دامپزشکی، اظهار داشت: در تاریخ ۱۴۰۵/۶/۱۴، حجم قابل توجهی از گوشت مرغ تولیدی استان به منظور تأمین نیاز مصرف کنندگان به تهران ارسال شده است.

او با ارائه جزئیات این آمار، افزود: در این روز، ۱۶۶ هزار و ۴۸۴ کیلوگرم مرغ آماده طبخ به میادین میوه و تره بار تهران و هشتاد و چهار هزار و ۴۵۳ کیلوگرم نیز به فروشگاه‌های سطح شهر پایتخت ارسال شده است. جمع کل مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران در این تاریخ، ۲۵۰ هزار و ۹۳۷ کیلوگرم بوده است.

اسلامی گفت: علاوه بر مرغ آماده طبخ، ۹۳ هزار و ۵۵۰ قطعه مرغ زنده نیز برای تأمین نیاز کشتارگاه‌های تهران به این استان حمل شده که با احتساب آن، مجموع گوشت مرغ ارسالی به تهران به ۴۵۶ هزار و ۷۴۷ کیلوگرم میرسد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان همچنین به وضعیت توزیع در استان مازندران اشاره کرد و افزود: در همین بازه زمانی، ۴۳۶ هزار و ۴۶۵ کیلوگرم گوشت مرغ با احتساب قطعه بندی و سهم صنایع تبدیلی کاله در سطح استان مازندران توزیع شده است.

او گفت: علاوه بر تولید داخلی، بخشی از نیاز بازار استان از طریق استان‌های گلستان و گیلان و نیز فروشگاه‌های زنجیر‌های افق کوروش تأمین میشود که این امر به ثبات بازار کمک شایانی کرده است.

اسلامی در خصوص ارسال به سایر استان‌ها نیز افزود: در تاریخ مذکور، صد هزار و ۳۵۵ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ به سایر استان‌های کشور ارسال شده است. همچنین هفده هزار و ۶۰۰ قطعه مرغ زنده به استان‌های سمنان ۹ هزار و ۳۰۰ قطعه و گلستان هشت هزار و ۳۰۰ قطعه حمل شده است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان با تأکید بر اهمیت این میزان توزیع، گفت: آمار‌های ارائه شده نشان دهنده نقش بیبدیل مازندران به عنوان قطب تولید گوشت سفید کشور است. این حجم از تأمین و توزیع در یک روز، نه تنها بیانگر توانمندی بالای تولیدکنندگان و کشتارگاه‌های استان است، بلکه گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در تولید کالا‌های اساسی محسوب می‌شود.