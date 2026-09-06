باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا شیخزاده با اعلام اینکه از ابتدای فصل برداشت تاکنون حدود ۵۰ هزار تن خرما از نخلستانهای استان برداشت شده است، اظهار کرد: پیشبینی میشود امسال در مجموع حدود ۲۰۰ هزار تن خرما از ۳۸ هزار هکتار نخلستانهای هرمزگان برداشت شود.
وی افزود: ارقام پیارم، خاصویی، مضافتی، کریته، مرداسنگ، مجول، خنیزی، آلمهتری و زاهدی بیشترین ارقام کشتشده در استان هرمزگان هستند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تصریح کرد: شهرستان حاجیآباد با ارقام پیارم و خاصویی، بیشترین سطح زیر کشت و برداشت خرما در استان را به خود اختصاص داده است.
شیخزاده خاطرنشان کرد: برداشت خرما در هرمزگان از نیمه خردادماه با رقم زودرس «آلمهتری» در شهرستان میناب آغاز میشود و تا آبانماه با رقم «پیارم» در شهرستان حاجیآباد ادامه دارد.
وی در پایان گفت: استان هرمزگان با ۳۶ هزار هکتار نخلستان مثمر و ۲ هزار هکتار نخلستان غیرمثمر، رتبه سوم کشور را در حوزه نخیلات داراست.
منبع:سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان