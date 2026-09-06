باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو در برنامه آغاز پذیره نویسی صندوق صندوق تجدیدپذیرها گفت: نیروگاههای احداثشده و در حال احداث در ۱۰ استان کشور پراکنده شدهاند که عمدتاً نیروگاههای خورشیدی هستند.
او افزود: مجموع ظرفیت این نیروگاهها بیش از ۵۰۰ مگاوات است و در ارتباط با این نیروگاهها ۲۶ همت سرمایهگذاری اتفاق افتاده است که از این میزان، تاکنون حدود ۱۵.۵ همت سرمایهگذاری انجام شده است.
طرزطلب ادامه داد: اکثر پروژهها یا به اتمام رسیدهاند و یا در حال تجهیز هستند و سفارش تجهیزات آنها انجام شده است و طبق برنامه زمانبندی تدوینشده، روند اجرای پروژهها در حال پیشرفت است.
معاون وزیر نیرو بیان کرد: در حال حاضر ۲۵۳ مگاوات از این پروژهها یا به شبکه متصل شدهاند و یا در آستانه اتصال به شبکه قرار دارند. حدود ۴ پروژه نیز به صورت تجمیعی در حال اجراست که فکر میکنم تا آذرماه حتماً به شبکه متصل خواهند شد.
او گفت: یکی از پروژههای ما که پروژه بزرگی نیز محسوب میشود، انشاءالله تا اوایل خردادماه به شبکه متصل خواهد شد و با بهرهبرداری از آن، ظرفیت به ۵۰۰ مگاوات کامل میشود.
طرزطلب با اشاره به وضعیت تجهیزات پروژهها اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که پروژهها در حال اجرا هستند، تجهیزات آنها سفارشگذاری شده یا در سایت قرار دارد و یا در حال ارسال است؛ بنابراین نگرانی در رابطه با تکمیل پروژهها به هیچ عنوان وجود ندارد.
او پراکندگی جغرافیایی نیروگاههای خورشیدی را یکی از مزایای این پروژهها دانست و افزود: این پروژهها در ۱۰ استان کشور در حال احداث یا به اتمام رسیدهاند.
معاون وزیر نیرو گفت: استانهای خوزستان، بوشهر، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، سیستان و بلوچستان و هرمزگان از جمله استانهایی هستند که این نیروگاهها در آنها احداث شده یا در حال احداث هستند و مشاهده میکنید که چه تعداد پروژه و با چه ظرفیتی در این استانها احداث شده است.
طرزطلب ادامه داد: با ابتکاری که انجام شد و حمایتی که وزیر محترم نیرو داشتند، تمام صندوقهای پروژه نیروگاههای تجدیدپذیر از این مزایا برخوردار شدند و این مزایا تنها مختص یک صندوق نیست، بلکه همه صندوقها از آن برخوردار هستند.
او یکی از این مزایا را معافیت دارندگان واحدهای صندوق از قطع برق عنوان کرد و گفت: کسانی که واحدهای این صندوقها را خریداری میکنند، مشمول قطع برق نمیشوند. بر اساس ماده ۴ قانون تولید، تعهد صنایع نیز از این طریق قابل انجام است.
معاون وزیر نیرو افزود: صنایع اگر واحدهای این صندوق را داشته باشند، میتوانند از این مسیر حق خود را ادا کنند. همچنین بر اساس ماده ۱۶ و ماده ۵، تمام تعهداتی که بر عهده صنایع، نهادهای عمومی و دولتی قرار داده شده است، با خرید این واحدها پاس و تعهدات آنها رفع میشود.
او یکی دیگر از مزایای این صندوقها را امکان سرمایهگذاری برای افراد حقیقی دانست و گفت: ممکن است کسی صرفاً بخواهد سرمایهگذاری کند و از فروش استفاده کند؛ این امکان برای افراد حقیقی وجود دارد از ساعت ۱۰ صبح امروز پذیرهنویسی آغاز شده است و تا ساعت ۱۲، افراد حقیقی میتوانند خرید کنند.
معاون وزیر نیرو در ادامه به موضوع معافیت مالیاتی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم، بحث معافیت مالیاتی است.
طرزطلب در پایان بيان کرد: به جزء این موضوع، ۳۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نیز توسط ساتبا تحویل کمیته امداد داده شده است.