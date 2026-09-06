معاون وزیر نیرو گفت: کسانی که واحد‌های صندوق پروژه تجدیدپذیر‌ها را خریداری می‌کنند، مشمول قطع برق نمی‌شوند. بر اساس ماده ۴ قانون تولید، تعهد صنایع نیز از این طریق قابل انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو در برنامه آغاز  پذیره نویسی صندوق صندوق تجدیدپذیر‌ها گفت: نیروگاه‌های احداث‌شده و در حال احداث در ۱۰ استان کشور پراکنده شده‌اند که عمدتاً نیروگاه‌های خورشیدی هستند.

او افزود: مجموع ظرفیت این نیروگاه‌ها بیش از ۵۰۰ مگاوات است و در ارتباط با این نیروگاه‌ها ۲۶ همت سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده است که از این میزان، تاکنون حدود ۱۵.۵ همت سرمایه‌گذاری انجام شده است.

طرزطلب ادامه داد: اکثر پروژه‌ها یا به اتمام رسیده‌اند و یا در حال تجهیز هستند و سفارش تجهیزات آنها انجام شده است و طبق برنامه زمان‌بندی تدوین‌شده، روند اجرای پروژه‌ها در حال پیشرفت است.

معاون وزیر نیرو بیان کرد: در حال حاضر ۲۵۳ مگاوات از این پروژه‌ها یا به شبکه متصل شده‌اند و یا در آستانه اتصال به شبکه قرار دارند. حدود ۴ پروژه نیز به صورت تجمیعی در حال اجراست که فکر می‌کنم تا آذرماه حتماً به شبکه متصل خواهند شد.

او گفت: یکی از پروژه‌های ما که پروژه بزرگی نیز محسوب می‌شود، ان‌شاءالله تا اوایل خردادماه به شبکه متصل خواهد شد و با بهره‌برداری از آن، ظرفیت به ۵۰۰ مگاوات کامل می‌شود.

طرزطلب با اشاره به وضعیت تجهیزات پروژه‌ها اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که پروژه‌ها در حال اجرا هستند، تجهیزات آنها سفارش‌گذاری شده یا در سایت قرار دارد و یا در حال ارسال است؛ بنابراین نگرانی در رابطه با تکمیل پروژه‌ها به هیچ عنوان وجود ندارد.

او پراکندگی جغرافیایی نیروگاه‌های خورشیدی را یکی از مزایای این پروژه‌ها دانست و افزود: این پروژه‌ها در ۱۰ استان کشور در حال احداث یا به اتمام رسیده‌اند.

معاون وزیر نیرو گفت: استان‌های خوزستان، بوشهر، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، سیستان و بلوچستان و هرمزگان از جمله استان‌هایی هستند که این نیروگاه‌ها در آنها احداث شده یا در حال احداث هستند و مشاهده می‌کنید که چه تعداد پروژه و با چه ظرفیتی در این استان‌ها احداث شده است.

طرزطلب ادامه داد: با ابتکاری که انجام شد و حمایتی که وزیر محترم نیرو داشتند، تمام صندوق‌های پروژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر از این مزایا برخوردار شدند و این مزایا تنها مختص یک صندوق نیست، بلکه همه صندوق‌ها از آن برخوردار هستند.

او یکی از این مزایا را معافیت دارندگان واحد‌های صندوق از قطع برق عنوان کرد و گفت: کسانی که واحد‌های این صندوق‌ها را خریداری می‌کنند، مشمول قطع برق نمی‌شوند. بر اساس ماده ۴ قانون تولید، تعهد صنایع نیز از این طریق قابل انجام است.

معاون وزیر نیرو افزود: صنایع اگر واحد‌های این صندوق را داشته باشند، می‌توانند از این مسیر حق خود را ادا کنند. همچنین بر اساس ماده ۱۶ و ماده ۵، تمام تعهداتی که بر عهده صنایع، نهاد‌های عمومی و دولتی قرار داده شده است، با خرید این واحد‌ها پاس و تعهدات آنها رفع می‌شود.

او یکی دیگر از مزایای این صندوق‌ها را امکان سرمایه‌گذاری برای افراد حقیقی دانست و گفت: ممکن است کسی صرفاً بخواهد سرمایه‌گذاری کند و از فروش استفاده کند؛ این امکان برای افراد حقیقی وجود دارد از ساعت ۱۰ صبح امروز پذیره‌نویسی آغاز شده است و تا ساعت ۱۲، افراد حقیقی می‌توانند خرید کنند.

معاون وزیر نیرو در ادامه به موضوع معافیت مالیاتی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم، بحث معافیت مالیاتی است.

طرزطلب در پایان بيان کرد: به جزء این موضوع، ۳۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نیز توسط ساتبا تحویل کمیته امداد داده شده است.

برچسب ها: بورس ایران ، ساتبا ، صندوق سرمایه گذاری
خبرهای مرتبط
۵۷۸ صندوق فعال در بازار سرمایه با حدود ۳۴۰۰ همت دارایی
نظارت هوشمند و شفاف بر نحوه مصرف منابع حوزه مسئولیت اجتماعی، با اقدام جدید سازمان بورس
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانيد؛
سرمایه‌های مردم به کمک ناترازی برق می‌آیند؛ پذیره‌نویسی صندوق تجدیدپذیر‌ها از امروز
ورود نقدینگی به بورس؛ ۸۰ درصد نمادها در محدوده مثبت معامله شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تناقض در اطلاع‌رسانی خاموشی‌ها؛ برق من همچنان زمان خاموشی نشان می‌دهد!
بنزین زیر ذره‌بین دولت/ ۱۴ میلیون لیتر کسری بنزین در روز؛ نسخه دولت برای عبور از ناترازی چیست؟
سرمایه‌های مردم به کمک ناترازی برق می‌آیند؛ پذیره‌نویسی صندوق تجدیدپذیر‌ها از امروز
اجرای ۱۹۵ هزار واحد مسکن حمایتی توسط بنیاد مسکن
قیمت هر کیلو گوشت وارداتی بدون استخوان یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
اوراق سلف موازی سکه بانک مرکزی می‌تواند به جذب نقدینگی سرگردان کمک کند
تولید شیرخشک نوزاد در شهریور به ۶.۵ میلیون قوطی می‌رسد/ مشکلی در تامین شیرخشک نوزاد نداریم
گفت‌وگوی تلفنی وزیر راه و شهرسازی ایران و معاون نخست‌وزیر آذربایجان
اثرگذاری مثبت ممنوعیت فروش امتیاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن
خریداران صندوق پروژه تجدیدپذیر‌ها مشمول قطع برق نمی‌شوند
آخرین اخبار
احتمالاً نخستین صندوق ارزی در هفته آینده تأسیس شود+ فیلم
خریداران صندوق پروژه تجدیدپذیر‌ها مشمول قطع برق نمی‌شوند
گفت‌وگوی تلفنی وزیر راه و شهرسازی ایران و معاون نخست‌وزیر آذربایجان
اثرگذاری مثبت ممنوعیت فروش امتیاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن
اوراق سلف موازی سکه بانک مرکزی می‌تواند به جذب نقدینگی سرگردان کمک کند
سرمایه‌های مردم به کمک ناترازی برق می‌آیند؛ پذیره‌نویسی صندوق تجدیدپذیر‌ها از امروز
تناقض در اطلاع‌رسانی خاموشی‌ها؛ برق من همچنان زمان خاموشی نشان می‌دهد!
بنزین زیر ذره‌بین دولت/ ۱۴ میلیون لیتر کسری بنزین در روز؛ نسخه دولت برای عبور از ناترازی چیست؟
قیمت هر کیلو گوشت وارداتی بدون استخوان یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
تولید شیرخشک نوزاد در شهریور به ۶.۵ میلیون قوطی می‌رسد/ مشکلی در تامین شیرخشک نوزاد نداریم
اجرای ۱۹۵ هزار واحد مسکن حمایتی توسط بنیاد مسکن
جزئیات ساعت کاری شعب بانک‌ها تا پایان شهریور اعلام شد
کاهش نسبی دمای هوای نواحی شمالی در اواسط هفته
ترافیک سنگین در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه
قطعی برق برنامه‌ریزی‌شده نداریم/ هفته‌ای ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌ها اضافه می‌کنیم
تمدید ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی تا پایان شهریور با ابلاغ معاون رئیس‌جمهور
افزایش عبور قطارهای چین از ایران
علت تاخیر پرواز مشهد _ تهران اعلام شد
بازگشت ارز صادرکنندگان خرد نسبت به سال قبل دو برابر شد/ تأمین ارز واردات ادامه دارد
نرخ بهره بین بانکی در ارتفاع ۲۴ درصد باقی ماند
تحقق تولید ۶.۵ میلیون تن گوجه فرنگی/پیشنهاد اعمال محدودیت های صادرات رد شد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۴ شهریور
۱۴ میلیون تماس با سامانه ۱۴۱ در چهار ماه نخست امسال
اوراق سلف تمام سکه ۱۸ شهریور عرضه می‌شود
راه‌اندازی ۱۵۰ هزار طرح اشتغال‌زایی در سراسر کشور
نظارت هوشمند و شفاف بر نحوه مصرف منابع حوزه مسئولیت اجتماعی، با اقدام جدید سازمان بورس
ورود نقدینگی به بورس؛ ۸۰ درصد نمادها در محدوده مثبت معامله شدند
رشد بیش از ۹۷ هزار واحدی شاخص کل بورس
کاهش ۳۵ درصدی مصرف محصولات شیلات نسبت به متوسط جهانی