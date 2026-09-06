با آغاز فصل برداشت لیموترش در شهرستان جهرم، بیش از ۵۷۰۰ هکتار از اراضی باغی این منطقه با هدف تأمین نیاز بازار داخلی و صادرات، سالانه بالغ بر ۱۵۰ هزار تن محصول تولید می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد قناعتیان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از آغاز برداشت لیموترش در باغ‌های این شهرستان خبر داد و گفت: بیش از ۵۷۰۰ هکتار از اراضی باغی جهرم به کشت لیموترش اختصاص دارد و سالانه بالغ بر ۱۵۰ هزار تن محصول از این باغ‌ها برداشت می‌شود.

او  با بیان اینکه جهرم یکی از قطب‌های مهم تولید لیموترش در استان فارس و کشور است، اظهار کرد: برداشت لیموترش در این شهرستان از اواخر تیرماه با رقم پرشین آغاز شده و با برداشت سایر ارقام از جمله لیسبون تا پایان دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

قناعتیان افزود: لیموی محلی جهرم که به «لیموی آب» نیز شناخته می‌شود، از ارقام شاخص و شناخته‌شده این شهرستان است که به دلیل کیفیت، عطر و طعم مطلوب، از جایگاه ویژه‌ای در میان مصرف‌کنندگان برخوردار بوده و در نقاط مختلف کشور مورد استقبال قرار می‌گیرد.

او با اشاره به ظرفیت بالای فرآوری لیموترش در شهرستان جهرم بیان کرد: حدود ۴۰ درصد محصول تولیدی به صورت تازه‌خوری و برای تولید آبلیموی طبیعی مصرف می‌شود و حدود ۶۰ درصد نیز به صنایع فرآوری اختصاص می‌یابد.

قناعتیان ادامه داد: لیموترش تولیدی در صنایع مختلف برای تولید کنسانتره، اسانس، مربا و فرآورده‌های خشک‌شده مورد استفاده قرار می‌گیرد که این موضوع ضمن ایجاد ارزش افزوده، زمینه رونق بیشتر زنجیره تولید و فرآوری این محصول را فراهم می‌کند.

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم خاطرنشان کرد: بخشی از لیموترش تولیدی شهرستان علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به بازار‌های خارجی نیز صادر می‌شود و تولید این محصول نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه کشاورزی منطقه دارد.

قناعتیان با تأکید بر جایگاه جهرم در تولید محصولات باغی گفت: ظرفیت بالای تولید لیموترش در این شهرستان، جهرم را به یکی از مراکز مهم تأمین این محصول در کشور تبدیل کرده و توسعه فرآوری و صادرات می‌تواند به افزایش ارزش افزوده و تقویت جایگاه لیموترش جهرم در بازار‌های داخلی و خارجی منجر شود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: لیمو ترش ، جهرم ، جهاد کشاورزی فارس
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