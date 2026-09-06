باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه تلویزیونی «ورا» به تهیه کنندگی الین کالینز هر شب ساعت ۲۳ روی آنتن می‌رود.

این سریال در ژانر جنایی، درام و معمایی ساخته شده است و در ۲۲ قسمت روی آنتن خواهد رفت.

شخصیت اصلی سریال «ورا» کارآگاه بازرس ارشد ورا استن هوپ است که با شوخ طبعی و جذابیت منحصر‌به‌فرد خود در کارش وسواس دارد یکی از همکاران قابل اعتماد او گروهبان جو اشورث است. آنها با اسرار قتل‌ها و اتفاقات خاص و عجیب بسیار حرفه‌ای برخورد می‌کنند و علت حوادث را با تیزهوشی و صبوری پیدا می‌کنند.

این سریال به دلیل داستان‌های جذاب، بازی درخشان و فضای منحصربه‌فردش، مورد تحسین منتقدان و مخاطبان قرار گرفته است.

سریال «وِرا» هرشب ساعت ۲۳ از شبکه تماشا پخش می‌شود و در ساعت‌های ۴، ۱۱ و ۱۶ روز بعد تکرار این سریال پخش خواهد شد.