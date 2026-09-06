باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان در نهمین نشست مدیران تبلیغات اسلامی استان بر اهمیت تربیت کادر انقلابی و ترویج گفتمان امامان انقلاب تأکید کرد و مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی استان فارس را از افتخارات استان در مسیر پیشبرد اهداف مدیریتی با روحیه جهادی دانست.

او افزود: این مدرسه در پی دنبال کردن یک تربیت نسلی برای نسل جدید مدیران جهادی و انقلابی جهت پیشرانی ایران در مسیر تمدن اسلامی است و از فرصت‌های طلایی این دوره برای تقویت مدیریت کشور یاد کرد.

ولدان با اشاره به تجربیات ارزشمند در حوزه مدیریت و امنیت، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و مشورتی در قرارگاه‌های عملیاتی تاکید کرد و گفت: روحانیت امروزی تنها یک مبلغ صرف نیست، بلکه به نماد اسلام انقلابی تبدیل شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین بر ضرورت هم‌تراز شدن نمایندگان با تراز امت تاکید کرد و افزود: در شرایط جدید جهانی، نیاز به سازمان‌های تبلیغاتی نوین وجود دارد که بتوانند مسئله حکمرانی دینی را برای مردم تبیین کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به اتخاذ آرایش جنگی در شرایط کنونی کشور، خواستار بازآرایی تشکیلاتی و شخصیتی مدیران برای مواجهه با پیچ تاریخی پیش‌رو شد و گفت: امروز در عصر طلایی قرار داریم و مردم بیش از هر زمان دیگری دلداده جایگاه امامت و ولایت هستند؛ حضوری که با تکیه بر آمار میلیونی تشییع رهبر شهید انقلاب، حجت را بر مسئولان تمام کرده و بار مسئولیت آنان را در زمینه هم‌افزایی و خدمت‌رسانی سنگین‌تر کرده است.

او در تبیین راهبرد‌های عملیاتی، بر سه گام اساسی مغزافزار، نرم‌افزار و سخت‌افزار تاکید کرد و افزود: مسئولان و فعالان فرهنگی باید خود را به گفتمان جدید و جذاب انقلاب مجهز کنند.

ولدان با اشاره به پیام‌های فاخر و راهگشای رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: مسئولان باید تسهیل‌گر انتقال این پیام‌ها به عمق جان مخاطبان باشند تا گفتمان انقلابی به بهترین شکل در جامعه جاری شود.

او در ادامه به ضرورت کادرسازی در بخش نرم‌افزاری اشاره کرد و افزود: در شرایطی که استان فارس در قله ظرفیت‌های مدیریتی قرار دارد، مسئولان باید در قبال تک‌تک مردم و نخبگان احساس مسئولیت کنند.

ولدان با اشاره به اینکه برای پیشبرد کار‌های فرهنگی، حرکت و برکت باید توام با یکدیگر باشند، اظهار امیدواری کرد که این نشست منشا تحولات جدید و زمینه‌ساز هماهنگی، همدلی و هم‌افزایی بیشتر برای بهره‌برداری از فرصت‌های ناب پیش‌رو باشد و مسیر را برای تحقق اهداف متعالی تمدنی هموار سازد.