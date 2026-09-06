گوگل با عرضه هوش مصنوعی Lyria ۳.۵ در Gemini امکان تبدیل کلمات و تصاویر به موسیقی را فراهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوگل از اضافه شدن مدل پیشرفته ساخت موسیقی مبتنی بر هوش مصنوعی خود، Lyria ۳.۵، به برنامه Gemini خبر داده است. این اقدام به کاربران اجازه می‌دهد تا با استفاده از دستورات متنی ساده یا حتی تصاویر، آهنگ، قطعات موسیقی و جلوه‌های صوتی بسازند.

این مدل پیش از این در ابزار Flow گوگل موجود بود و سپس برای کاربران Gemini گسترش یافت و ساخت موسیقی مبتنی بر هوش مصنوعی را در دسترس‌تر و گسترده‌تر کرد.

موسیقی طبیعی‌تر و جزئیات غنی‌تر

گوگل می‌گوید که Lyria ۳.۵ در مقایسه با نسخه‌های قبلی، کیفیت بهتری با تنظیم‌های موسیقی غنی‌تر، اجرای آواز رساتر و درک بهتر اشعار و دستورالعمل‌ها ارائه می‌دهد.

این مدل می‌تواند به جای تولید کلیپ‌های ملودیک کوتاه، آهنگ‌های کاملی را با آواز، همخوانی و پل‌ها ایجاد کند.

در داخل برنامه Gemini، کاربران می‌توانند نوع موسیقی مورد نظر خود را، چه آوازی و چه سازی، مشخص کنند و همچنین مدت زمان و سبک موسیقی کلیپ را انتخاب کنند. قالب‌های آماده نیز برای کمک به مبتدیان در ایجاد موسیقی پس زمینه برای ویدیوها، موسیقی متن تبلیغاتی یا آهنگ‌های زنگ سفارشی در دسترس هستند.

در دسترس قرار دادن فناوری برای توسعه‌دهندگان

این اقدام محدود به کاربران عادی نیست. گوگل مدل Lyria ۳.۵ را از طریق API Gemini در دسترس توسعه‌دهندگان قرار داده است و به آنها اجازه می‌دهد فناوری‌های تولید موسیقی مبتنی بر هوش مصنوعی را در برنامه‌ها و سرویس‌های مختلف ادغام کنند.

کنترل‌هایی برای محافظت از حق چاپ

این اقدام در زمانی صورت می‌گیرد که موسیقی تولید شده توسط هوش مصنوعی با جنجال فزاینده‌ای در مورد حقوق مالکیت معنوی و گسترش محتوای مصنوعی در پلتفرم‌های موسیقی رو‌به‌رو است. بنابراین، آهنگ‌های ایجاد شده توسط مدل Lyria دارای یک علامت دیجیتال نامرئی با استفاده از فناوری SynthID هستند که برای کمک به شناسایی محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی طراحی شده است.

گوگل همچنین محدودیت‌هایی را برای جلوگیری از استفاده از این مدل برای شبیه‌سازی صدای هنرمندان یا بازتولید اشعار دارای حق چاپ اعمال می‌کند تا نگرانی‌های قانونی مرتبط با توسعه فناوری‌های تولید موسیقی را کاهش دهد.

با انجام این کار، گوگل در حال گشودن دری به سوی عصر جدیدی در تولید موسیقی است، عصری که در آن تبدیل یک ایده یا تصویر نوشتاری به یک قطعه موسیقی کامل در عرض چند لحظه با استفاده از برنامه Gemini امکان‌پذیر می‌شود.

منبع: الیوم السابع

برچسب ها: شرکت گوگل ، هوش مصنوعی ، هوش مصنوعی گوگل ، ساخت موسیقی ، تولید موسیقی
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