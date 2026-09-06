سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت:ساعت کاری ادارات تا پایان شهریورماه همچنان از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ خواهد بود و چند روز پیش از پایان شهریور، ساعت کاری جدید اعلام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - حسین رحمانیان، مدیر روابط عمومی و امور بینالملل و سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به اینکه دولت چهاردهم لایحهای با قید دو فوریت برای بازگشت به تغییر ساعت رسمی کشور ارائه کرده بود، اظهار کرد: این لایحه در مجلس به تصویب نرسید و موضوع تغییر ساعت رسمی کشور همچنان محل بحث و بررسی کارشناسی است.
وی افزود: در حال حاضر بخشنامه مادر دولت سیزدهم که در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ ابلاغ شده، مبنای تعیین ساعت کاری دستگاههای اجرایی است و بر اساس آن، ساعت کاری در دو مقطع از سال متناسب با شرایط زمانی و با هدف استفاده بهینه از زمان تعیین و جابهجا میشود.
رحمانیان ادامه داد: با توجه به افزایش اهمیت مدیریت بهینه مصرف انرژی و ضرورت حفظ پایداری شبکه سراسری برق، سازمان اداری و استخدامی معمولاً متناسب با شرایط، بخشنامههای مربوط به ساعت کاری دستگاههای اجرایی را صادر میکند.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس بخشنامهای که ۲۲ اردیبهشتماه ابلاغ شد، ساعت کاری ادارات تا ۱۵ شهریورماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده بود و تأکید شده بود که این تصمیم با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق و در عین حال تداوم خدماترسانی مطلوب به مردم اجرا شود.
وی با بیان اینکه ساعت کاری واحدهای عملیاتی و خدماترسان تابع ضوابط خاص خود است، تصریح کرد: مراکز آموزشی، دانشگاهها، بیمارستانها و بخشهای بهداشتی و درمانی بر اساس مصوبات هیئت وزیران و ضوابط مربوط به خود فعالیت میکنند، اما برای دستگاههایی که شرایط عملیاتی و اضطراری کمتری دارند، ساعت کاری ۷ تا ۱۳ تعیین شده است.
رحمانیان با اشاره به اینکه قرار بود بخشنامه جدید ساعت کاری ابلاغ شود، گفت: تغییر ساعت کاری جدید به دلیل ضرورت رعایت الزامات مدیریت مصرف انرژی در دستگاهها، با مقداری تأخیر مواجه شده و فعلاً به مدت دو هفته دیگر همین شرایط ادامه خواهد داشت.
وی افزود: چند روز پیش از پایان شهریورماه، شرایط جدید ساعت کاری دستگاههای اجرایی اعلام خواهد شد و دستگاهها تا آن زمان باید بر اساس ساعت کاری فعلی فعالیت کنند.
تأکید بر استفاده حداکثری از حملونقل عمومی
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاهها با شبکه حملونقل عمومی اظهار کرد: شهرداریها نیز موظف هستند شرایط لازم را برای بهرهگیری حداکثری مردم از ناوگان حملونقل عمومی فراهم کنند تا اجرای تغییرات ساعت کاری با کمترین مشکل انجام شود.
رحمانیان درباره نحوه اجرای این تصمیم در استانهای مختلف نیز گفت: استانداران و معاونان استانداریها از استانهای مختلف درباره ساعت کاری جدید پیگیریهایی داشتهاند و تا زمان اعلام بخشنامه جدید، باید همین روال را ادامه دهند.
وی افزود: البته شرایط استانها با یکدیگر متفاوت است؛ بهعنوان مثال ممکن است در استانهای جنوبی به دلیل شرایط خاص آبوهوایی و گرمای هوا، ضرورت حضور کارکنان متفاوت باشد و در استانهای دیگر شرایط عادیتر باشد. بنابراین دستگاهها باید متناسب با شرایط استان و در چارچوب ضوابط عمل کنند.
دورکاری میتواند بخشی از ساعات کاری را پوشش دهد
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر استفاده از ظرفیت دورکاری گفت: پس از پایان ساعت رسمی کار نیز در صورت نیاز، میتوان از ظرفیت دورکاری استفاده کرد و لازم نیست کارکنان صرفاً برای تکمیل ساعت کاری در محل دستگاه حضور داشته باشند.
رحمانیان درباره موضوع اضافهکاری کارکنان نیز توضیح داد: در بخشنامه تأکید شده است که برخی کارکنان صرفاً به دلیل تغییر ساعت کاری و برای دریافت اضافهکار، نباید بدون نیاز در محل کار باقی بمانند.
وی ادامه داد: در مقاطعی مشاهده میشد برخی کارکنان در اوج گرما و در شرایطی که نیازی به حضور آنها نبود، در محل کار باقی میماندند و این موضوع با هدف مدیریت مصرف انرژی سازگار نیست. اضافهکاری سازوکار مشخصی دارد و در صورتی که انجام کار و حضور کارکنان ضرورت داشته باشد، پرداخت آن طبق روال قبلی انجام خواهد شد.
رحمانیان تأکید کرد: موضوع این است که نباید به کارکنان تأکید شود که حتماً پس از پایان ساعت کاری در محل کار بمانند تا بتوانند از اضافهکاری استفاده کنند؛ در صورت نیاز، امکان انجام کار در قالب دورکاری نیز وجود دارد و سازوکار پرداخت اضافهکاری در مواردی که انجام آن ضرورت داشته باشد، همچنان برقرار است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ساعت کاری ادارات تا پایان شهریورماه همچنان از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ خواهد بود و چند روز پیش از پایان شهریور، ساعت کاری جدید اعلام خواهد شد.