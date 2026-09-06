باشگاه خبرنگاران جوان - در پی اختلال ایجادشده در برخی سیستمهای بانکی در جریان جنگ اخیر، تعدادی از بیمهشدگان غیراجباری نتوانستند حقبیمه خود را در مهلت مقرر پرداخت کنند یا مبالغ پرداختی پس از پایان مهلت به حساب آنان بازگردانده شد که در نتیجه، قرارداد بیمه برخی از این افراد لغو شد.
سازمان تأمین اجتماعی از تمامی بیمهپردازان غیراجباری که شخصاً حقبیمه خود را پرداخت میکنند، درخواست کرد برای پیشگیری از لغو قرارداد و تداوم بهرهمندی از خدمات و حمایتهای سازمان، پرداخت حقبیمه را به روزهای پایانی ماه موکول نکنند.
بر اساس این اطلاعیه، بیمهشدگان میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب یا کارگزاریهای تأمین اجتماعی، حقبیمه خود را از طریق سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان پرداخت کنند.
منبع: سازمان تأمین اجتماعی