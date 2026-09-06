رئیس سازمان بورس گفت: ۵۷۸ صندوق در بازار سرمایه با حدود ۳۴۰۰ همت دارایی فعال هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در برنامه آیین پذیرهنویسی صندوق پروژه تجدیدپذیرها با اشاره به نقش صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه اظهار کرد: در بازار سرمایه ۵۷۸ صندوق با حدود ۳۴۰۰ همت دارایی فعال هستند و هر کدام از این صندوقها با داراییهای متنوع در حوزههای مختلف فعالیت میکنند.
او افزود: صندوقهای سرمایهگذاری ابزارهای تشکیل سرمایه هستند و هر کدام از این صندوقها ارزش و جایگاه خودشان را دارند، اما واقعیت این است که تلاش ما در بازار مالی و بازار سرمایه همواره این بوده که بازار سرمایه را با اقتصاد واقعی و بخش واقعی اقتصاد بیشتر پیوند دهیم.
صیدی ادامه داد: صندوق نور یکی از مواردی است که پیوند محکمی با بخش واقعی اقتصاد، بهویژه حوزه زیرساخت، برقرار میکند. از این نظر برای ما در بازار سرمایه، فعالان بازار سرمایه و نهادهای مالی بسیار مهم است که ابزارهای مالی، پیوند مستقیمی با بخش واقعی اقتصاد داشته باشند؛ چراکه در بلندمدت، بخش واقعی اقتصاد پایدارتر و قابل اتکاتر است.
رئیس سازمان بورس تصریح کرد: اینکه نظام مالی صرفاً به یکسری عملیات مالی محدود شود، نمیتواند پاسخگوی نیازهای اقتصاد باشد. پیوند با بخش زیرساخت برای آینده اقتصاد کشور حیاتی است و اگر این اتفاق صورت نگیرد، نمیتوانیم روی رشد مستمر، پایدار و قابل اتکا در اقتصاد خودمان حساب کنیم.
او با بیان اینکه انرژی یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی است، گفت: بدون انرژی، بهویژه در بخش برق، نمیتوانیم شاهد شکوفایی صنعت و تولید و در نهایت رشد تولید ناخالص داخلی باشیم؛ موضوعی که به رشد اقتصادی و پایداری آن منجر میشود. صرفاً رشد یک یا دو سال ممکن است در کوتاهمدت باعث افتخار باشد، اما اگر ادامه پیدا نکند، کشور دچار مشکل خواهد شد.
صیدی درباره اهمیت صندوق پروژه تجدیدپذیرها نیز اظهار کرد: در این زمینه، داستان جداگانهای وجود دارد که با مفهوم نور، روشنایی، افق روشن و امید در ایران نیز مزین شده است. این صندوق کمک میکند ظرفیت خوبی در برق ایجاد شود و در واقع برق را به یک کالا تبدیل کنیم.
رئیس سازمان بورس افزود: در سالهای اخیر وزارت نیرو و بازار سرمایه زحمات زیادی کشیدهاند تا برق به یک کالای اقتصادی تبدیل شود. شاید مشکلاتی که در این زمینه ایجاد شد و تلخیهایی که هم صنایع و هم خانوارها تجربه کردند، به این فهم کمک کرد که برق باید یک کالای اقتصادی باشد. شاید اگر این مشکلات ایجاد نمیشد، کسی به این موضوع فکر نمیکرد و تصور میکردیم برق مانند هواست و به وفور در دسترس قرار دارد؛ هرچند هوا هم محدودیتهای خودش را دارد.
او ادامه داد: این محدودیتها باعث شد قدر این کالا را بیشتر بدانیم و برق را نه صرفاً به عنوان یکی از نهادههای تولید، بلکه به عنوان زیربنای سایر نهادههای تولید نگاه کنیم. اساساً بدون تأمین برق نمیتوانیم در صنعت شاهد رشد و شکوفایی باشیم.
صیدی با اشاره به ضرورت تبدیل برق به یک کالای پایدار و اقتصادی گفت: وقتی برق به یک کالای پایدار و اقتصادی تبدیل نشود، طبیعتاً آسیب میبیند و اگر این بخش آسیب ببیند، سرمایهگذار خارجی نیز انگیزه و جذابیت لازم برای حضور در این حوزه را نخواهد داشت.
او افزود: در چنین شرایطی بهرهوری نیز بهشدت لطمه میبیند. یکی از عوامل مهم و تعیینکننده در وضعیت بهرهوری نیروی انسانی و تکنولوژی در صنعت، برق و گاز است. ما نیز به سمت استفاده بیشتر از برق حرکت کردهایم و بنابراین اگر نتوانیم برق را به شکل مناسبی تأمین کنیم، آینده اقتصاد کشور با مشکل مواجه خواهد شد.
رئیس سازمان بورس با تأکید بر ضرورت سرمایهگذاری در زیرساختها گفت: طبیعی است که برای ساختن آینده اقتصاد کشور به سرمایهگذاری نیاز داریم. در شرایط فعلی نه بودجه دولت کفاف این حجم از سرمایهگذاری را میدهد و نه ظرفیت نظام بانکی. البته همه این بخشها با صددرصد ظرفیت خود در خدمت زیرساخت بودهاند، اما واقعیت این است که ظرفیت توسعه بیشتر از این حرفهاست.
او بیان کرد: ناترازیهایی که با آن مواجه هستیم، بیش از اینها به تأمین مالی نیاز دارد. لازم است به سمت بازار سرمایه برویم؛ چراکه بازار سرمایه میتواند هم تأمین مالی بلندمدت انجام دهد و هم این تأمین مالی را به صورت مستمر دنبال کند.
صیدی گفت: هنر ما در بازار سرمایه باید این باشد که منابع خرد و پساندازهای مردم را جمعآوری و وارد اقتصاد کنیم. این منابع حجم وسیعی دارند و اگر به ترازنامه بانکها و حجم سپردهها نگاه کنیم، مشخص است که حجم این منابع قابل توجه است.
او افزود: باید بتوانیم این منابع را به بخش مولد اقتصاد بیاوریم و هرچه بیشتر به سمت زیرساخت هدایت کنیم، جذابتر خواهد بود. البته زیرساخت یک موضوع مهم دارد و آن این است که بازدهی آن چقدر خواهد بود و چه میزان ریسک دارد؛ موضوعی که برای سرمایهگذار بسیار مورد توجه است.
رئیس سازمان بورس تصریح کرد: سرمایهگذار زمانی که میخواهد در یک بخش سرمایهگذاری کند، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی، به این موضوع فکر میکند که بازده سرمایهگذاری چقدر است و چه ریسکی متوجه آن خواهد بود؛ بنابراین ما باید تصویر روشنی از بازده و همچنین تصویر روشنی از ریسک داشته باشیم تا سرمایهگذار ترغیب شود وارد این حوزه شود.
او گفت: خوشبختانه مسیری که صنعت برق و پس از آن بازار برق طی کرده، مسیر قابل توجهی بوده است و من نیز در مقطعی از نزدیک در جریان این مسیر قرار داشتهام.