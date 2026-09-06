باشگاه خبرنگاران جوان - سید احمد موسوی در نشست با رئیس و جمعی از مدیران دانشگاه شاهد، تحول در ساختار و عملکرد بنیاد را ضرورتی اساسی برای پاسخگویی بهتر به نیازهای جامعه معزز ایثارگری، ارتقای خدمات و توانمندسازی ایثارگران دانست.
وی اظهار کرد: برای دستیابی به توسعه و رشد سازمانی، باید از تحول و نوسازی استقبال کرد. بنیاد شهید و امور ایثارگران در تمام سطوح نیازمند تحول است تا بتواند در زمینه پاسخگویی به نیازهای ایثارگران، ارتقای خدمات و توانمندسازی آنان، اقدامات شاخص و اثربخشی انجام دهد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر توسعه هوشمندسازی در فرایندهای بنیاد و ارائه خدمات، افزود: دانشگاه شاهد با ظرفیتهایی که در اختیار دارد، میتواند در مسیر الکترونیکیکردن خدمات، توسعه فناوریهای نوین و هوشمندسازی فرایندها به بنیاد شهید و امور ایثارگران کمک کند.
موسوی همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت علمی و آموزشی دانشگاه شاهد برای تربیت نیروی انسانی متخصص تأکید کرد و گفت: بنیاد برای دستیابی به سطح تخصصی مطلوب و تربیت کارشناسان و مدیران تراز اول در رشتههایی مانند مددکاری، فناوری و سایر حوزههای کاربردی، به توان علمی و آموزشی دانشگاه شاهد نیازمند است.
وی افزود: دانشگاه شاهد باید برای تربیت و آموزش نیروی تخصصی مورد نیاز بنیاد و جامعه برنامهریزی و اقدام کند.
معاون رئیسجمهور اظهار کرد: مسیر حرکت بنیاد باید بر پایه مطالعات دقیق علمی ترسیم شود. باید مشخص شود دانشگاه شاهد چگونه میتواند نیازهای بنیاد شهید و جامعه ایثارگری را شناسایی و برطرف کند.
وی ادامه داد: مسیر حرکت بنیاد باید بهدرستی ترسیم شود و فعالیتها و برنامهها نیز بهصورت دورهای مورد ارزیابی قرار گیرند تا میزان اثربخشی آنها مشخص شود.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در دانشگاه شاهد باید مطالعاتی انجام شود تا مشخص شود این دانشگاه چه ویژگیهایی باید داشته باشد، در چه حوزههایی فعالیت کند و چگونه میتواند نیازهای بنیاد شهید، جامعه ایثارگری و کشور را برطرف سازد.
موسوی با اشاره به ضرورت حرکت بنیاد در مسیر حل مسئله افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران باید در اجرای برنامهها رویکردی فعال داشته باشد و همسو با روشهای پیشرو در جهان، اقدامات ارزشمند و اثربخشی را برای حل مسائل دنبال کند.
در پایان این نشست، موسوی دستور تشکیل کارگروه ویژهای را صادر کرد. این کارگروه با مسئولیت فریده اولادقباد، معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مأموریت دارد نیازهای بنیاد در ارتباط با دانشگاه شاهد را بررسی و طرح همکاریهای علمی و پژوهشی میان دو مجموعه را تدوین کند.
همچنین مقرر شد برنامهریزیهای لازم برای تقویت ارتباط علمی و پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با دانشگاه شاهد انجام شود.
منبع: بنیاد شهید