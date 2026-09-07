مدیریت بحران مازندران با صدور هشدار نارنجی هواشناسی از احتمال بارش شدید، سیلاب و رانش زمین در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدی مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: بر اساس هشدار جوی سطح نارنجی شماره ۱۰ هواشناسی استان، با فعالیت سامانه بارشی از عصر دوشنبه ۱۶ شهریور تا صبح چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید، کاهش محسوس دما و در برخی مناطق مرتفع احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: این سامانه در سطح استان، به‌ویژه مناطق ساحلی تا دامنه‌ها فعال خواهد بود و می‌تواند موجب آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم، ریزش سنگ، رانش زمین، اختلال در تردد محور‌های کوهستانی و وقوع صاعقه شود.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: در پی این هشدار، دستگاه‌های امدادی، خدماتی و اجرایی استان به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

محمدی افزود: از شهروندان و مسافران درخواست می‌شود از اسکان و توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و در مدت فعالیت سامانه از انجام فعالیت‌های گردشگری، کوهنوردی و تردد غیرضروری در محور‌های کوهستانی بپرهیزند.

او گفت: از شهرداری‌ها، راهداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز خواسته شده است ضمن آماده‌باش کامل، نسبت به پاک‌سازی و بازگشایی کانال‌ها و دهانه پل‌ها، بررسی نقاط حادثه‌خیز و اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران افزود: هم‌استانی‌ها ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، اخبار و اطلاعیه‌های رسمی را از مراجع ذی‌صلاح دنبال کنند و در صورت بروز هرگونه حادثه، مراتب را از طریق سامانه‌های امدادی و دستگاه‌های مربوطه اطلاع‌رسانی کنند.

منبع:حبرگزاری صدا و سیمای مازندران