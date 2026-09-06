باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا امیدی، مدیرعامل انجمن فعالان و متخصصین حوزه حجاب کشور و رئیس دهمین نمایشگاه «هدی» با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه اظهار کرد: در دهمین نمایشگاه ملی «هدی» تلاش کرده‌ایم ضمن ادامه حمایت از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از جنگ رمضان، از اقتصاد خانواده‌ها نیز حمایت کنیم.

وی افزود: در این دوره از نمایشگاه، بیش از ۱۰۰ تولیدکننده و فعال حوزه پوشاک ایرانی ـ اسلامی حضور دارند و محصولات خود را با حداقل ۱۰ درصد تخفیف به بازدیدکنندگان عرضه می‌کنند. همچنین امکان خرید اقساطی کالا‌ها برای بازدیدکنندگان فراهم شده است.

رئیس دهمین نمایشگاه «هدی» با اشاره به تنوع محصولات این رویداد گفت: در این نمایشگاه، پوشاک خانواده شامل محصولات ویژه بانوان، آقایان و کودکان عرضه می‌شود و تلاش کرده‌ایم محیطی شاداب و مناسب برای حضور خانواده‌ها فراهم کنیم تا کودکان نیز بتوانند از امکانات تفریحی پیش‌بینی‌شده در حاشیه نمایشگاه بهره‌مند شوند.

امیدی ادامه داد: بخش‌هایی همچون «دوخت رایگان»، «خودت را با حجاب ببین» و اهدای هدیه به دختران حجاب‌اولی نیز از دیگر برنامه‌ها و بخش‌های جنبی دهمین نمایشگاه پوشاک ایرانی ـ اسلامی «هدی» است.

دهمین نمایشگاه پوشاک ایرانی ـ اسلامی «هدی» از ۱۷ تا ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۳ در شبستان اصلی مصلای امام خمینی (ره) تهران پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

منبع: شورای فرهنگ عمومی