تلفات سیل و رانش زمین در امتداد مرز نپال و چین به ۱۳۷۲ نفر رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - تلفات سیل و رانش زمین در امتداد مرز نپال و چین به ۱۳۷۲ نفر رسیده و ۵۵۳۱ نفر همچنان مفقود هستند. حدود ۵ هزار نفر در نپال، از جمله ۵۸۹ تبعه خارجی، همچنان مفقودند.
هزاران زن باردار و تازه زایمان کرده که در اردوگاههای شلوغ اسکان داده شدهاند، با کمبود غذای مناسب، امکانات بهداشتی و دسترسی به خدمات اورژانسی زایمان مواجه هستند.
برآورد سازمان ملل نشان میدهد حدود ۴۴۳۰ زن باردار در مناطق بهشدت آسیبدیده زندگی میکنند و طی ماه آینده حدود ۵۰۰ تولد و دستکم ۷۴ مورد نیاز به مراقبتهای اورژانسی زایمان پیشبینی میشود.
آسیب شدید جادهها و پلها نیز دسترسی به بیمارستانها را دشوار کرده و برق ناپایدار، وابستگی مراکز درمانی به ژنراتورها را افزایش داده است.
منبع: آناتولی