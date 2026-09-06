باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - با افزایش وابستگی به تلفن‌های هوشمند در جنبه‌های مختلف زندگی روزمره، دستگاه‌های تلفن همراه به اهداف مکرری برای هک، جاسوسی و سرقت اطلاعات شخصی تبدیل شده‌اند. این امر به ویژه با توجه به روش‌های متنوع حملات سایبری که می‌توانند کاربران را بدون اینکه متوجه هیچ فعالیت غیرمعمولی در تلفن‌های خود شوند، هدف قرار دهند، صادق است.

در سال‌های اخیر، کارشناسان امنیت سایبری شاهد افزایش قابل توجه حملاتی بوده‌اند که کاربران عادی را هدف قرار می‌دهند، چه از طریق ایمیل‌های فیشینگ، برنامه‌های مخرب یا شبکه‌های وای‌فای آلوده. این حملات اغلب به صورت خاموش و بدون اینکه کاربر متوجه شود چه اتفاقی می‌افتد تا زمانی که داده‌های حساس او به خطر بیفتد یا فاش شود، رخ می‌دهد.

در حالی که یک مشکل واحد در یک تلفن لزوماً به معنای هک شدن آن نیست، وجود چندین نشانه غیرمعمول ممکن است بررسی دستگاه و بررسی برنامه‌ها، مجوز‌ها و حساب‌های مرتبط با آن را ضروری کند.

در ادامه، برجسته‌ترین نشانه‌های هک شدن تلفن، مراحلی که کاربر می‌تواند برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک انجام دهد و نحوه برخورد با آن برای جلوگیری از تکرار آن را بررسی خواهیم کرد.

۱. تخلیه سریع و غیرمعمول باتری

اگر متوجه شدید که باتری تلفن شما حتی با استفاده سبک، سریع‌تر از حد معمول تخلیه می‌شود، این می‌تواند نشان‌دهنده فعالیت غیرمعمول در پس‌زمینه باشد، به خصوص اگر مصرف بالای باتری با علائم دیگری همراه باشد.

برخی از برنامه‌های مخرب یا جاسوس‌افزار‌ها ممکن است در پس‌زمینه در حال اجرا باشند، فعالیت کاربر را ضبط کنند یا داده‌ها را پردازش و منتقل کنند که می‌تواند منجر به افزایش مصرف برق شود.

با این حال، تخلیه سریع باتری به تنهایی لزوماً به معنای هک شدن تلفن شما نیست. همچنین می‌تواند مربوط به باتری قدیمی، اجرای برنامه‌های پرمصرف، اتصال شبکه ضعیف یا فرآیند‌های پس‌زمینه باشد.

چگونه مصرف باتری را بررسی کنیم؟

در آیفون: به تنظیمات، سپس باتری بروید و برنامه‌هایی را که بیشترین مصرف برق را دارند، بررسی کنید. به دنبال برنامه‌های ناآشنا یا برنامه‌هایی باشید که به طور غیرمنتظره از برق استفاده می‌کنند.

در اندروید: تنظیمات، سپس باتری، سپس مصرف باتری را باز کنید و بررسی کنید کدام برنامه‌ها مقدار غیرمعمولی از انرژی مصرف می‌کنند، به خصوص برنامه‌هایی که مرتباً از آنها استفاده نمی‌کنید یا نصب آنها را به خاطر نمی‌آورید.

۲. گرم شدن بیش از حد در حالی که استفاده نمی‌شود

اگر تلفن شما حتی زمانی که بازی یا برنامه‌های سنگین اجرا نمی‌شود، به طور قابل توجهی داغ می‌شود، یا اگر در حالت آماده به کار و صفحه نمایش خاموش است، داغ می‌شود، ممکن است فعالیت مداوم در پس‌زمینه وجود داشته باشد که نیاز به بررسی دارد.

این وضعیت می‌تواند به دلیل برنامه‌ها یا فرآیند‌های پس‌زمینه یا مشکل باتری یا سیستم باشد. بنابراین، گرم شدن بیش از حد به تنهایی دلیل قطعی هک نیست.

با این حال، اگر متوجه گرم شدن بیش از حد مکرر و بدون دلیل مشخص شدید، به خصوص اگر با تخلیه سریع باتری یا افزایش استفاده از اینترنت همزمان باشد، بهتر است برنامه‌های در حال اجرا در تلفن خود را بررسی کنید و تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی خود را بررسی کنید.

۳. برنامه‌ها یا ابزار‌های ناآشنا ظاهر می‌شوند

ظاهر شدن برنامه‌های جدید که نصب آنها را به خاطر نمی‌آورید، یک پرچم قرمز است. برخی از بدافزار‌ها می‌توانند خود را به عنوان ابزار‌های به ظاهر قانونی مانند ماشین حساب، اسکنر کد QR یا به‌روزرسانی‌های جعلی سیستم پنهان کنند.

بنابراین، باید به صورت دوره‌ای لیست برنامه‌های موجود در تلفن خود را بررسی کنید و مطمئن شوید که همه آنها را می‌شناسید و از منابع رسمی و قابل اعتماد دانلود شده‌اند.

مراحل بررسی برنامه‌های ناآشنا:

در آیفون: به تنظیمات، سپس عمومی، و سپس ذخیره‌سازی آیفون بروید. لیست برنامه‌های موجود در دستگاه خود را بررسی کنید و مطمئن شوید که هیچ برنامه ناآشنایی یا برنامه‌ای که نصب آن را به خاطر ندارید، وجود ندارد.

در اندروید: تنظیمات، سپس برنامه‌ها را باز کنید و لیست برنامه‌های نصب شده را بررسی کنید. می‌توانید برنامه‌ها را بر اساس تاریخ نصب، بر اساس نسخه تلفن خود، مرتب کنید تا برنامه‌های اخیراً نصب شده را پیدا کنید.

اگر برنامه ناآشنایی پیدا کردید، قبل از تأیید اینکه یک برنامه اصلی سیستم نیست، برای حذف آن عجله نکنید. می‌توانید نام برنامه را جست‌و‌جو کنید و منبع و مجوز‌های آن را بررسی کنید.

همچنین می‌توانید از ابزار‌های امنیتی قابل اعتماد برای اسکن برنامه‌ها و شناسایی برنامه‌هایی که مجوز‌های حساس یا رفتار غیرمعمول دارند استفاده کنید.

۴. پیام‌ها یا تماس‌های غیرمعمول

اگر شروع به دریافت کد‌های تأییدی کردید که درخواست نکرده بودید، متوجه شدید که پیام‌هایی از حساب‌هایتان بدون اطلاع شما ارسال می‌شوند، یا تماس‌هایی دریافت کردید که شما برقرار نکرده‌اید، این می‌تواند نشان دهد که شخصی در تلاش است تا به یکی از حساب‌های شما دسترسی پیدا کند یا از داده‌های شما سوءاستفاده کند.

در برخی موارد، این پیام‌ها ممکن است صرفاً تلاشی برای ورود به حساب شما باشند. بنابراین، هرگز نباید هیچ کد تأییدی را که دریافت می‌کنید با کسی به اشتراک بگذارید، حتی اگر ادعا کند که از یک شرکت یا نهاد رسمی است.

اگر متوجه فعالیت مشکوک شدید چه باید کرد؟

با فعال کردن احراز هویت دو عاملی (۲FA) در حساب‌های مهم خود شروع کنید. ترجیحاً در صورت امکان از یک برنامه تأیید هویت استفاده کنید، نه اینکه صرفاً به پیام‌های متنی تکیه کنید.

همچنین، ورود به سیستم‌ها و دستگاه‌های مرتبط با حساب‌های گوگل یا اپل خود را بررسی کنید و مطمئن شوید که هیچ دستگاه ناآشنایی وجود ندارد.

اگر دستگاه ناآشنایی را کشف کردید، از آن خارج شوید، رمز عبور حساب خود را تغییر دهید و مطمئن شوید که اقدامات امنیتی اضافی را فعال کرده‌اید.

۵. افزایش استفاده از داده‌های تلفن همراه

برخی از بدافزار‌ها ممکن است از اتصال اینترنت شما برای ارسال داده یا اطلاعات از تلفن شما به سرور‌های خارجی استفاده کنند. بنابراین، افزایش ناگهانی مصرف داده تلفن همراه شما بدون هیچ تغییر ظاهری در الگو‌های مصرف شما می‌تواند نشانه‌ای برای بررسی باشد.

با این حال، افزایش مصرف داده همچنین می‌تواند به دلیل تماشای ویدیو، به‌روزرسانی خودکار برنامه‌ها یا استفاده از برنامه‌های پرمصرف داده باشد. بنابراین، باید میزان مصرف فعلی خود را با میزان معمول خود مقایسه کنید.

نحوه بررسی میزان مصرف داده:

در آیفون: به تنظیمات، سپس موبایل، سپس استفاده از داده تلفن همراه بروید و بررسی کنید که کدام برنامه‌ها بیشترین داده را استفاده می‌کنند.

در اندروید: تنظیمات، سپس شبکه و اینترنت، سپس استفاده از داده تلفن همراه، سپس استفاده از داده برنامه را باز کنید و بررسی کنید که کدام برنامه‌ها بیشترین داده را استفاده می‌کنند.

اگر یک برنامه ناشناخته در بین کاربران پرمصرف داده ظاهر شد، بهتر است هویت، منبع و مجوز‌های آن را بررسی کنید.

برای تأیید هک شدن تلفن خود به یک نشانه واحد تکیه نکنید

تأکید بر این نکته مهم است که تخلیه باتری، گرم شدن بیش از حد یا افزایش مصرف داده به تنهایی لزوماً به معنای به خطر افتادن دستگاه شما نیست.

این مشکلات ممکن است مربوط به مشکلات فنی عادی مانند باتری ضعیف، به‌روزرسانی‌های سیستم، برنامه‌های پس‌زمینه یا اتصال شبکه ضعیف باشند.

با این حال، ظاهر شدن همزمان چندین نشانه، مانند یک برنامه ناشناخته، افزایش مصرف باتری و داده، همراه با فعالیت غیرمعمول حساب، مستلزم بررسی دقیق‌تر و اقداماتی برای ایمن‌سازی دستگاه و حساب‌های شما است.

چگونه می‌توانید از تلفن خود در برابر هک‌های آینده محافظت کنید؟

برای محافظت از تلفن و داده‌های شخصی خود، از دانلود برنامه‌ها از منابع غیررسمی خودداری کنید و از کلیک روی لینک‌های مشکوک دریافت شده از طریق پیام یا ایمیل خودداری کنید.

همچنین توصیه می‌شود سیستم عامل و برنامه‌های خود را به‌روز نگه دارید، از رمز‌های عبور قوی و منحصر‌به‌فرد برای حساب‌های مهم استفاده کنید، احراز هویت دو مرحله‌ای را فعال کنید و مرتباً برنامه‌ها، مجوز‌ها و دستگاه‌های مرتبط با حساب‌های خود را بررسی کنید.

مهمتر از همه، هرگز رمز‌های عبور یا کد‌های تأیید خود را با کسی به اشتراک نگذارید، حتی اگر به بهانه کمک به شما در حل مشکل حساب، از شما درخواست کنند.

با دنبال کردن این مراحل، کاربران می‌توانند بسیاری از نشانه‌های غیرمعمول را زود تشخیص دهند و اقدامات مناسبی را برای ایمن‌سازی تلفن‌ها و حساب‌های خود قبل از تشدید مشکل یا به خطر افتادن اطلاعات شخصی خود انجام دهند.

منبع: الیوم السابع