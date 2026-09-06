یکی شرکت خصوصی آلمانی برای اولین بار توانست موشکی را به طور موفقیت آمیز به فضا پرتاب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت آلمانی Isar Aerospace از پرتاب موفقیت‌آمیز موشک Spectrum خود، اولین موشک اروپایی ساخته شده توسط یک شرکت خصوصی، خبر داد.

این موشک روز شنبه ساعت ۱۰:۱۲ شب به وقت محلی از مرکز فضایی Andøya در نروژ پرتاب شد.

شرکت Isar Aerospace پس از پرتاب موفقیت‌آمیز در سایت شبکه اجتماعی X نوشت: ما در مدار هستیم! ما به عنوان اولین موشک ساخته شده خصوصی که از قاره اروپا به مدار رسیده است، تاریخ اروپا را رقم زده‌ایم.

این دومین پرتاب موشک Spectrum بود. اولین پرتاب، در مارس ۲۰۲۵، با سقوط موشک در دریا اندکی پس از پرتاب، با شکست مواجه شد.

شرکت Isar Aerospace که در سال ۲۰۱۸ در مونیخ تأسیس شد، اولین شرکت آلمانی بود که با موفقیت یک موشک فضایی را پرتاب کرد.

منبع: TASS

برچسب ها: پرتاب موشک ، مدار صفر ، شرکت خصوصی ، فضا
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