مدیر کل  هواشناسی استان البرز با صدور هشدار سطح زرد، نسبت به گذر موج ناپایدار جوی و وقوع پدیده‌های جوی از قبیل رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حق آبی  گفت: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از گذر موج ناپایدار تندری از منطقه البرز مرکزی است که در برخی ساعات موجب وزش باد شدید، رگبار، رعد و برق و تگرگ خواهد شد.

او افزود: این سامانه بارشی و جوی از عصر دوشنبه (۱۴۰۵/۰۶/۱۶) فعالیت خود را در نقاط مختلف استان البرز آغاز کرده و تا روز چهارشنبه (۱۴۰۵/۰۶/۱۸) ادامه خواهد داشت.

حق آبی نسبت به وقوع پدیده‌های جوی زیر هشدار داد:

* بالا آمدن موقت سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌های فصلی.

* آبگرفتگی موقت معابر.

* احتمال آسیب به سازه‌های موقت و سست.

* خطر شکستن شاخه درختان بر اثر وزش باد شدید.

* خیزش گرد و خاک.

مدیرکل  هواشناسی البرز به شهروندان و دستگاه‌های اجرایی توصیه کرد:

۱. رعایت نکات ایمنی در عملیات‌های عمرانی و اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست.

۲. پرهیز از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها.

۳. احتیاط در عبور و مرور شهری و عدم پارک خودرو در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره، درختان کهنسال و تابلوهای تبلیغاتی.

۴. احتیاط در سفرهای برون‌شهری.

۵. خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی با توجه به شرایط جوی پیش‌رو.

او افزود: شهروندان عزیز می‌توانند برای پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی، با رعایت نکات ایمنی، خود را در برابر مخاطرات جوی ایمن نگه دارند.

برچسب ها: هشدار هواشناسی ، رگبار و وزش باد
خبرهای مرتبط
هشدار هواشناسی درباره بارش شدید باران و وقوع سیلاب در برخی مناطق کشور
کرمان؛
وضعیت هوای استان کرمان در 29 فروردین
هشدار کاهش کیفیت هوا در نیمه غربی استان سمنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تغییر کاربری زندان رجایی‌شهر ‌آغاز شد/ آغاز تخریب دیوارها
شهادت همسرم برای من و دخترانم مایه افتخار است
ساعات کاری ادارات البرز تا پایان شهریور ۷ تا ۱۳ است
۵۰ درصد پروژه‌های مدرسه‌سازی البرز با مشارکت خیرین اجرا می‌شود
۶۴۰ داروخانه در استان فعالیت می‌کنند
رگبار و تگرگ تا وزش باد شدید/ شهروندان مراقب باشند
آخرین اخبار
رگبار و تگرگ تا وزش باد شدید/ شهروندان مراقب باشند
۵۰ درصد پروژه‌های مدرسه‌سازی البرز با مشارکت خیرین اجرا می‌شود
شهادت همسرم برای من و دخترانم مایه افتخار است
۶۴۰ داروخانه در استان فعالیت می‌کنند
ساعات کاری ادارات البرز تا پایان شهریور ۷ تا ۱۳ است
تغییر کاربری زندان رجایی‌شهر ‌آغاز شد/ آغاز تخریب دیوارها