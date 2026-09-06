باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حق آبی گفت: تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی حاکی از گذر موج ناپایدار تندری از منطقه البرز مرکزی است که در برخی ساعات موجب وزش باد شدید، رگبار، رعد و برق و تگرگ خواهد شد.
او افزود: این سامانه بارشی و جوی از عصر دوشنبه (۱۴۰۵/۰۶/۱۶) فعالیت خود را در نقاط مختلف استان البرز آغاز کرده و تا روز چهارشنبه (۱۴۰۵/۰۶/۱۸) ادامه خواهد داشت.
حق آبی نسبت به وقوع پدیدههای جوی زیر هشدار داد:
* بالا آمدن موقت سطح آب رودخانهها و مسیلهای فصلی.
* آبگرفتگی موقت معابر.
* احتمال آسیب به سازههای موقت و سست.
* خطر شکستن شاخه درختان بر اثر وزش باد شدید.
* خیزش گرد و خاک.
مدیرکل هواشناسی البرز به شهروندان و دستگاههای اجرایی توصیه کرد:
۱. رعایت نکات ایمنی در عملیاتهای عمرانی و اطمینان از استحکام سازههای موقت و سست.
۲. پرهیز از توقف و اسکان در حاشیه رودخانهها و مسیلها.
۳. احتیاط در عبور و مرور شهری و عدم پارک خودرو در کنار ساختمانهای نیمهکاره، درختان کهنسال و تابلوهای تبلیغاتی.
۴. احتیاط در سفرهای برونشهری.
۵. خودداری از فعالیتهای کوهنوردی با توجه به شرایط جوی پیشرو.
او افزود: شهروندان عزیز میتوانند برای پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی، با رعایت نکات ایمنی، خود را در برابر مخاطرات جوی ایمن نگه دارند.