معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان شهریور ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید آنجفی گفت:امسال بیش از ۱۴ میلیون و ۱۰۰ تن گندم در کشور تولید شده و خرید همچنان ادامه دارد.



وی افزود:تاکنون بیش از ۲۱۸ هزار میلیارد تومان از بابت مطالبات به گندمکاران پرداخت شده و مابقی نیز تا پایان شهریور پرداخت خواهد شد.



وی هدف از برگزاری اجلاس سالانه موسسه تحقیقات کشاورزی دیم را بررسی طرح‌های اجرایی سال زراعی امسال و برنامه ریزی برای سال آینده اعلام کرد.



صالحی جوزانی معاون پژوهش و فناوری سازمان تات با اشاره به تولید ۱۳۹ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور گفت:امیدواریم حمایت‌ها از بخش کشاورزی افزایش یابد و شاهد رشد و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان در کشور باشیم.



جوزانی با اشاره به جایگاه کشاورزی دیم در نظام تولید کشور اظهار کرد:امروز بیش از پیش باید جایگاه دیم مورد توجه قرار گیرد و با توجه به سطح حدود ۶ میلیون هکتاری اراضی دیم، برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری این اراضی یک ضرورت است.



وی درباره ظرفیت‌های پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: سازمان تات دارای ۳۴ مرکز تحقیقات استانی و ۲۰ موسسه تحقیقاتی است و موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور نیز در سال‌های فعالیت خود آثار و دستاورد‌های قابل توجهی در حوزه تولید و معرفی ارقام داشته است.



جوزانی با اشاره به معرفی نزدیک به ۱۵۰ رقم جدید توسط موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور افزود: بخش قابل توجهی از ارقام مورد استفاده در زراعت کشور حاصل فعالیت‌های این موسسه است و افزایش عملکرد محصولات نیز بخشی از آثار و اثربخشی تحقیقات موسسه دیم به شمار می‌رود.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما