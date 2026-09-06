معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان شهریور ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید آنجفی گفت:امسال بیش از ۱۴ میلیون و ۱۰۰ تن گندم در کشور تولید شده و خرید همچنان ادامه دارد.
 
وی افزود:تاکنون بیش از ۲۱۸ هزار میلیارد تومان از بابت مطالبات به گندمکاران پرداخت شده و مابقی نیز تا پایان شهریور پرداخت خواهد شد.
 
وی هدف از برگزاری اجلاس سالانه موسسه تحقیقات کشاورزی دیم را بررسی طرح‌های اجرایی سال زراعی امسال و برنامه ریزی برای سال آینده اعلام کرد.
 
صالحی جوزانی معاون پژوهش و فناوری سازمان تات با اشاره به تولید ۱۳۹ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور گفت:امیدواریم حمایت‌ها از بخش کشاورزی افزایش یابد و شاهد رشد و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان در کشور باشیم.
 
جوزانی با اشاره به جایگاه کشاورزی دیم در نظام تولید کشور اظهار کرد:امروز بیش از پیش باید جایگاه دیم مورد توجه قرار گیرد و با توجه به سطح حدود ۶ میلیون هکتاری اراضی دیم، برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری این اراضی یک ضرورت است.
 
وی درباره ظرفیت‌های پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: سازمان تات دارای ۳۴ مرکز تحقیقات استانی و ۲۰ موسسه تحقیقاتی است و موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور نیز در سال‌های فعالیت خود آثار و دستاورد‌های قابل توجهی در حوزه تولید و معرفی ارقام داشته است.
 
جوزانی با اشاره به معرفی نزدیک به ۱۵۰ رقم جدید توسط موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور افزود: بخش قابل توجهی از ارقام مورد استفاده در زراعت کشور حاصل فعالیت‌های این موسسه است و افزایش عملکرد محصولات نیز بخشی از آثار و اثربخشی تحقیقات موسسه دیم به شمار می‌رود.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، مطالبات گندمکاران
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