باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه جدید نشان داده است که یک قارچ نوظهور که باعث عفونت کرم حلقوی صعب‌العلاج می‌شود، به نام Trichophyton indotineae، به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش است و از سال ۲۰۲۲ افزایش قابل توجهی در تشخیص آن مشاهده شده است.

طبق مطالعه منتشر شده در مجله Emerging Infectious Diseases، این قارچ به عنوان عامل موارد شدیدتر کرم حلقوی که اغلب در برابر دارو‌های رایج مقاوم هستند، شناخته می‌شود.

کرم حلقوی یک کرم نیست، بلکه یک اصطلاح کلی برای یک عفونت قارچی است که بثورات دایره‌ای ایجاد می‌کند. بسته به محل عفونت، نام‌های مختلفی دارد، مانند خارش کشاله ران (یا tinea cruris) در ناحیه تناسلی و پای ورزشکار که شایع‌تر است.

کرم حلقوی معمولاً از طریق تماس مستقیم پوست به پوست یا با لمس سطوح آلوده مانند کف مرطوب حمام یا حوله‌های مشترک منتقل می‌شود.

حدود ۴۰ نوع قارچ مختلف وجود دارد که می‌توانند باعث کچلی شوند، اما T. indotineae، قارچی که اخیراً کشف شده است، به یکی از نگران‌کننده‌ترین آنها تبدیل شده است. این قارچ باعث عفونت‌های شدید و مقاوم در برابر دارو می‌شود و به نظر می‌رسد با سرعت نگران‌کننده‌ای، به ویژه در مناطقی از جهان مانند هند، در حال گسترش است.

محققان می‌خواستند تصویر واضح‌تری از شیوع آن داشته باشند، بنابراین از داده‌های پروژه شناسایی طیف‌سنجی جرمی (MSI) که توسط آزمایشگاه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی در بیمارستان پیتیه-سالپتریه در فرانسه میزبانی می‌شود، استفاده کردند. این پروژه به آزمایشگاه‌های تشخیصی اجازه می‌دهد تا نمونه‌های بیمار را به یک پایگاه داده واحد حاوی کتابخانه مرجع تقریباً ۱۷۰۰ گونه قارچی ارسال کنند.

محققان نمونه‌های ارسالی توسط بیش از ۵۰۰ کاربر MSI در ۵۴ کشور بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ را بررسی کردند و دریافتند که T. indotineae در ۲۹ کشور شناسایی شده است که اکثر گزارش‌ها از کشور‌های اروپایی است. تعداد اکتشافات بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ سه برابر شده است و درصد قارچ‌های شناسایی‌شده در جنس Trichophyton از ۱.۲٪ به ۳.۶٪ تا سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.

با وجود این نتایج، این مطالعه نمی‌تواند تعداد افراد آلوده در سطح جهان را به ما بگوید، فقط نشان می‌دهد که آزمایشگاه‌های شرکت‌کننده در این پروژه مرتباً آن را رصد می‌کنند. طیف‌سنجی جرمی نیز در برخی مناطق مانند آفریقا رایج نیست و کاربران MSI کمی در مناطق دیگر مانند آسیای جنوب شرقی وجود دارند، به این معنی که ما اطلاعات زیادی در مورد شیوع قارچ در این مناطق نداریم.

با این حال، نتایج تأیید می‌کند که T. indotineae به طور گسترده در سطح جهان در حال گسترش است و ارزش پروژه MSI را در ردیابی قارچ‌های نوظهور نشان می‌دهد. برخی از پزشکان قبلاً از MSI برای تأیید ورود قارچ به کشور‌های جدید مانند مجارستان و برزیل استفاده کرده‌اند.

محققان هشدار می‌دهند که T. indotineae تنها مشکل رو به رشد در کچلی قارچی نیست. دانشمندان همچنین در مورد قارچ دیگری، متفاوت، اما مرتبط که در درجه اول از طریق تماس جنسی پخش می‌شود و می‌تواند باعث عفونت دردناک شود، هشدار می‌دهند. T. indotineae همچنین می‌تواند از طریق رابطه جنسی منتقل شود.

محققان از آزمایشگاه‌های میکروبیولوژی می‌خواهند که از MSI برای شناسایی درماتوفیت‌ها استفاده کنند و از مقامات بهداشتی می‌خواهند که به این مشکل بین‌المللی که به سرعت در حال گسترش است، رسیدگی کنند.



منبع: Gizmodo