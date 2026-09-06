باشگاه خبرنگاران جوان - عطاءالله اکبری با اشاره به اینکه توسعه حملونقل هوایی از ابتدای دولت چهاردهم در دستور کار استان قرار داشته است، اظهار کرد: در ماههای اخیر و بهدنبال شرایط ناشی از دو جنگ، محدودیتهایی برای پرواز در برخی فرودگاههای استان ایجاد شد که رفع این محدودیتها، بهویژه در فرودگاه کنارک، با جدیت دنبال شد.
وی افزود: با مجموعه پیگیریها و هماهنگیهای انجامشده، محدودیت پروازی فرودگاه کنارک امروز برطرف شد و شرکتهای هواپیمایی اکنون در حال برنامهریزی برای برقراری پرواز از این فرودگاه به مقاصد مختلف کشور هستند.
اکبری ادامه داد: بازگشت فرودگاه کنارک به شبکه پروازی کشور، میتواند دسترسی هوایی جنوب استان را تقویت کرده و زمینه رفتوآمد آسانتر، رونق گردشگری و تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری در منطقه را فراهم کند.
وی گفت: توسعه زیرساختهای حملونقل و افزایش دسترسیهای هوایی، یکی از الزامات بهرهگیری از ظرفیتهای جنوب سیستانوبلوچستان است و استان این مسیر را با هدف تقویت ارتباطات هوایی و ایجاد ظرفیتهای پایدار پروازی دنبال میکند.های پایدار پروازی دنبال میکند.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان