باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حال و هوای زیارت مزار نورانی رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم

ویدئوی زائران از حال و هوای زیارت مزار نورانی رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - آرامگاه رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی، میزبان زائرانی است که دلتنگی خود برای آقای شهید ایران را بر سر مزار نورانی ایشان به مناجات و اشک گره می‌زنند.

مطالب مرتبط
حال و هوای زیارت مزار نورانی رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم
young journalists club

اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب مهمان خانواده شهید علیرضا تنگسیری + فیلم

حال و هوای زیارت مزار نورانی رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم
young journalists club

«دوباره فردوس» به چاپ هفتم رسید + فیلم

حال و هوای زیارت مزار نورانی رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر + فیلم
young journalists club

سخنرانی رهبر شهید انقلاب در دوران ریاست جمهوری در حرم امام رضا (ع) + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تودهنی محکم فرمانده سنتکام و رئیس سابق سیا به مجری صدای آمریکا! + فیلم
۱۳۶۰

تودهنی محکم فرمانده سنتکام و رئیس سابق سیا به مجری صدای آمریکا! + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۵
بزرگان ایرانی که در جوار امام رضا(ع) آرام گرفته‌اند + فیلم
۶۲۵

بزرگان ایرانی که در جوار امام رضا(ع) آرام گرفته‌اند + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۵
چگونه گرسنگی واقعی را از گرسنگی کاذب تشخیص دهیم؟ + فیلم
۴۳۱

چگونه گرسنگی واقعی را از گرسنگی کاذب تشخیص دهیم؟ + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۵
وضعیت آب پشت سدها چگونه است؟ + فیلم
۳۸۷

وضعیت آب پشت سدها چگونه است؟ + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۵
تحلیلگر آمریکایی: حمله آمریکا به نفتکش‌های غیرنظامی ایران هیچ توجیهی ندارد + فیلم
۳۷۸

تحلیلگر آمریکایی: حمله آمریکا به نفتکش‌های غیرنظامی ایران هیچ توجیهی ندارد + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha