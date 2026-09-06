جانشین انتظامی شهرستان بیرجند از دستگیری ۲ سارق و یک مالخر و کشف اموال سرقتی به ارزش ۸۰ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ تقی زاده جانشین انتظامی شهرستان بیرجند گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت لوازم یدکی خودرو از یک واحد صنفی در شهرستان بیرجند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: مأموران کلانتری ۱۳ شهرستان بیرجند با انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های میدانی، یکی از افراد مرتبط با این سرقت‌ها را که به عنوان شاگرد مغازه در محل فعالیت داشته شناسایی که با هماهنگی مرجع قضائی طی عملیاتی متهم دستگیر شد.

سرهنگ تقی زاده بیان کرد: متهم در ابتدا منکر سرقت شده ولی با رو‌به‌رو شدن با شواهد موجود لب به اعتراف گشوده و به سرقت با همدستی شخصی دیگر اعتراف کرد که مأموران پس از شناسایی و هماهنگی قضائی، همدست وی و یک نفر مالخر را نیز در این رابطه دستگیر و مقادیر قابل توجهی از لوازم یدکی خودرو‌ها را کشف کردند.

جانشین انتظامی شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه ارزش اموال کشف شده ۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: اموال مسروقه پس از انجام مراحل قانونی به مالباخته بازگردانده شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

منبع: خبرگزاری پلیس