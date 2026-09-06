باشگاه خبرنگاران جوان؛ دکتر احمد فتاحی در آیین افتتاح نمایندگی ایمیدرو در استان کردستان، گفت: طرح تحول زمین شناسی با هدف تولید دادههای اکتشافی و شناسایی محدودههای امیدبخش معدنی در کشور اجرا شده و کردستان به دلیل قرار گرفتن در یکی از زونهای متالوژنی مهم کشور، در اولویت اجرای این طرح قرار گرفت.
وی افزود: در این طرح پنج لایه مطالعاتی شامل ژئوفیزیک هوابرد، زمین شناسی، ژئوشیمی و مطالعات اقتصادی انجام و با تلفیق نتایج آنها، ۶۸ محدوده امیدبخش معدنی شناسایی شد.
مدیرکل اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اظهار کرد: از این تعداد، ۶۸ محدوده در اختیار اداره کل صمت استان قرار گرفت که ۵۸ محدوده آن برای ادامه عملیات اکتشافی در اختیار ایمیدرو به عنوان تأمین کننده منابع مالی قرار گرفته است.
فتاحی ادامه داد: عملیات اکتشافی این ۵۸ محدوده در قالب هفت بسته سرمایه گذاری و با حضور هفت مشاور و مجری و با اعتباری حدود یک هزار میلیارد ریال آغاز شده و افتتاح نمایندگی ایمیدرو در کردستان با هدف نظارت و کنترل این فعالیتها انجام شده است.
وی یادآور شد: ادامه این مطالعات در مراحل شناسایی و پی جویی دنبال میشود و هدف نهایی، دستیابی به پروانههای اکتشاف، گواهی کشف و در نهایت فراهم شدن زمینه بهره برداری و راه اندازی معادن با توجه به ظرفیتهای معدنی شناسایی شده در استان است.
منبع: صمت استان