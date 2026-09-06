عضو هیئت‌رئیسه مجلس از اعلام وصول دو لایحه و چهار سؤال ملی نمایندگان از وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش‌و پرورش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سمیه رفیعی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۵ شهریور) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

 لایحه دائمی شدن قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران اعلام

سؤال ملی حسن علی‌اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد و کلات و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر کشور درباره «عدم هم‌افزایی استانداران با نمایندگان در توسعه استان‌ها»

 سؤال ملی میثم ظهوریان ابوترابی، نماینده مردم مشهد و کلات و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره «اظهارات معاون وزیر در زمینه آزادسازی فروش تعهدات فارغ‌التحصیلان پزشکی» 

سؤال ملی محمدرضا احمدی‌سنگر، نماینده مردم رشت و خمام و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر آموزش‌وپرورش درباره «علت توزیع ناعادلانه امکانات و تجهیزات در دانشگاه فرهنگیان» 

سؤال ملی محمدرضا احمدی‌سنگر، نماینده مردم رشت و خمام و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر آموزش‌وپرورش درباره «عدم توجه به سند تحول بنیادین و رعایت حجاب و عفاف در مدارس و برخی ادارات آموزش‌وپرورش».

برچسب ها: اعلام وصول ، نمایندگان مجلس
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