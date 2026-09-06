باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان امروز ۱۵ شهریور در جلسه هماهنگی مدیریت مصرف سوخت با تأکید بر اینکه تمام اقدامات و مراحل سیاست‌گذاری در حوزه مدیریت مصرف سوخت باید از پیوست رسانه‌ای دقیق و شفاف برخوردار باشد، اظهار کرد: برگزاری تمام جلسات هماهنگی در زمینه مدیریت مصرف سوخت، به منظور جلوگیری از قاچاق و پیشگیری از فساد در این حوزه است. ضرورت دارد آنچه در کارگروه‌های مختلف مدیریت مصرف سوخت تصمیم‌گیری می‌شود، به اطلاع آحاد جامعه رسانده و ابعاد مختلف آن برای مردم تبیین شود. طبیعتاً می‌توانیم از ظرفیت اجتماعی پویش «جان‌فدا» نیز در راستای مدیریت مصرف سوخت استفاده کنیم.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه با نمایندگان اتحادیه کامیون‌داران، تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌داران در زمینه مدیریت مصرف سوخت و شفاف‌سازی ابعاد سیاست‌های این حوزه جلسه برگزار خواهم کرد، گفت: قطعاً نمایندگان این اتحادیه‌ها پرسش‌ها و نگرانی‌هایی دارند. برای تشریح ابعاد مختلف تصمیم‌گیری‌ها و برقراری هماهنگی‌های بخشی و فرابخشی، شخصاً در اسرع وقت جلساتی را برگزار خواهیم کرد.

پزشکیان یادآور شد: از اقداماتی که در دولت برای مدیریت مصرف سوخت می‌توانیم انجام دهیم، تعیین تکلیف خودروهایی است که در سن فرسودگی قرار دارند و برای دولت تردد می‌کنند، چراکه حدود ۳۷ درصد از این ناوگان فرسوده است.

رئیس‌جمهوری زمان‌بندی اصولی برای تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت مصرف را پیش‌نیاز تمام طرح‌ها و برنامه‌ها برشمرد و تصریح کرد: چندین اولویت وجود دارد که اگر در زمان‌بندی درست انجام شوند، از قاچاق سوخت و هدررفت آن پیشگیری خواهد شد. مدیریت و سیاست‌گذاری در شیوه فعالیت پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس، تعیین تکلیف مدیریت کارکنان در شهرستان‌ها و شهرها، مدیریت کارت سوخت خودروهای مهاجر، مهندسی ترافیک و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، انسداد مسیرهای قاچاق سوخت، مدیریت هوشمند قاچاق سوخت و جلوگیری از تولید خودروهایی که مصرف سوخت بالایی دارند، برخی از برنامه‌ها هستند که می‌توانند در دستور کار قرار گیرند.

در ادامه حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از کلیات اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت مصرف سوخت ارائه کرد. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل فراجا و هر یک از وزرا و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، طرح‌ها و برنامه‌های خود را مبتنی بر اهداف کمی و پیوست‌های کیفی مدیریت مصرف سوخت تشریح کردند.

در بخشی از جلسه، برخی صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه مدریت مصرف سوخت، پیشنهادها و راهکارهای خود را باهدف سرعت‌بخشی به فرآیندهای طرح شده و مبتنی بر الگوهای جهانی و بومی، بیان کردند.

در این جلسه، بسته سیاستی جامع‌محور و غیرقیمتی مدیریت بنزین از سوی سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در محورهایی نظیر استمرار مدیریت مصرف سوخت در شهرهای مرزی، ساماندهی کارت سوخت خودروهای اسقاطی، ارائه سازوکار فعالیت و نظارت بر پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس، مدیریت سهمیه سوخت خودروهای فرسوده و پرمصرف، کاهش سفرهای غیرضروری از طریق دورکاری و ادغام کارکنان دولت، سیاست‌گذاری سهمیه سوخت بر پایه پیمایش واقعی، ساماندهی عمومی سهمیه سوخت و رسیدگی به وضعیت کارت سوخت خودروهای فاقد تردد، طرح و بررسی شد.

منبع: ریاست جمهوری