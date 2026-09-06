باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست شورای ملی ثبت آثار طبیعی، ۱۷ پرونده از آثار طبیعی استان‌های تهران و آذربایجان شرقی بررسی شد که «منظر طبیعی توچال و روددره‌های آن» به‌عنوان یکی از پرونده‌های شاخص، واجد ارزش ثبت ملی شناخته شد.

علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاء میراث‌ معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی در این‌باره گفت: ثبت منظر طبیعی توچال گامی مهم در حفاظت از اکوسیستم‌های کوهستانی، تنوع زیستی و سیمای طبیعی پایتخت است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری طبیعی و پایدار در استان تهران باشد.

او افزود: توچال به‌عنوان یک منظر طبیعی ارزشمند، مجموعه‌ای از عناصر کوهستانی، روددره‌ها و زیست‌بوم‌های مرتبط را دربرمی‌گیرد و شناسایی و ثبت ارزش‌های این پهنه، زمینه را برای حفاظت، ساماندهی و مدیریت پایدار آن فراهم می‌کند.

در این نشست، درختان نارون کهنسال بوستان قیطریه، چنار کهنسال درکه، چنار کهنسال بوستان زعفرانیه، نارون کهنسال رامکوه زعفرانیه، نارون کهنسال خیابان شریعتی، چنار کهنسال قاسم‌آباد پیشوا، چنار کهنسال جماران، چنار کهنسال موزه هنرمندان، ارس کهنسال وشتان فیروزکوه و درختان قره‌آغاج (نارون) روستاهای قلعه مراغوش و کافی‌الملک شهرستان شبستر نیز واجد ارزش ثبت ملی شناخته شدند.

وزارت میراث فرهنگی اعلام کرد: بررسی و شناسایی این آثار طبیعی، گامی در راستای صیانت از میراث طبیعی کشور، حفاظت از تنوع زیستی و تقویت رویکردهای حفاظتی نسبت به عناصر ارزشمند طبیعی به شمار می‌رود.

‌منبع: وزارت میراث فرهنگی