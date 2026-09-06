باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - بهمن اسمعیلزاده، مدیر مخابرات منطقه آذربایجانغربی با تاکید بر اهمیت موضوع دایری و تحویل سرویس در جریان اجرای پروژه برگردان افزود: بیش از ۱۱۰ هزار ظرفیتسازی جدید در شهر ارومیه ایجاد شده و روند پرشتاب برگردان در این شهر با برگردان قریب الوقوع سه مرکز پرپتانسیل رودکی، قندی و فجر ادامه خواهد داشت.
مدیر مخابرات منطقه آذربایجانغربی تصریح کرد: سیستم نظارت مخابرات منطقه آذربایجانغربی با دقت در حال رصد صحت آمار و دایریهای حقیقی پیمانکاران است.
اسمعیلزاده همچنین بر لزوم ترمیم و آسفالت حفاریهای مربوط به پروژه برگردان و هماهنگی کافی با شهرداری ارومیه تأکید کرد.
وی افزود: حقیقتاً طرح ملی و بزرگ برگردان و همت ارزشمند مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، آینده صنعت ارتباطات و حیات صنعت مخابرات را تضمین خواهد کرد.
مدیرمخابرات منطقه آذربایجانغربی تاکید کرد: به منظور جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای شهروندان و مشترکین، مراحل دراپکشی و تحویل سرویس باید یکجا و در سریعترین زمان ممکن انجام شود.