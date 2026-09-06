دستور عارف برای رسیدگی فوری به حادثه انفجار تانکر سوخت در محور سنندج ـ همدان

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، در پی حادثه تلخ انفجار تانکر سوخت در محور سنندج ـ همدان، در تماس تلفنی با آرش زرهتن لهونی، استاندار کردستان، ضمن ابراز تأسف و تأثر از وقوع این حادثه، جانباختن جمعی از هموطنان را به خانوادههای داغدار آنان تسلیت گفت و با مصدومان و خانوادههای آنان ابراز همدردی کرد.
عارف در این تماس خواستار بررسی کارشناسی علل و عوامل وقوع حادثه و ارائه گزارشی از نتایج بررسیها و همچنین اقدامات انجامشده برای مداوای مصدومان و رسیدگی به وضعیت خانوادههای جانباختگان به دولت شد.
وی همچنین دستور داد: رسیدگی به ابعاد این حادثه بهصورت فوری، دقیق و همهجانبه انجام شود و موضوع بیمه جانباختگان و حادثه دیدگان از مردم حادثهدیده و افرادی که برای کمک به مصدومان به محل سانحه رفته بودند، با جدیت پیگیری شود.
معاون اول رئیسجمهور از استاندار کردستان خواست با بهکارگیری همه ظرفیتهای استان، روند رسیدگی به مصدومان و اقدامات حمایتی از خانوادههای جانباختگان را با جدیت دنبال کند.
استاندار کردستان نیز در این گفتوگوی تلفنی گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات انجامشده، روند درمان مصدومان و رسیدگی به خانوادههای جانباختگان ارائه کرد.
منبع: ریاست جمهوری