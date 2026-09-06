باشگاه خبرنگاران جوان - عباس پازوکی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، از پایان ممنوعیت حضور رسمی در سکوهای غیربومی، تحقق دولت الکترونیک و حذف کاغذبازی، الزام به اصلاح مقررات متناقض و ضمانت اجرایی مصوبات به عنوان چهار مصوبه مهم ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی خبر داد.

وی افزود: بر این اساس با اجماع اعضای ستاد، ممنوعیت اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی در پیام‌رسان‌های غیربومی برداشته شد تا دولت برای پاسخگویی و مقابله با شایعات، مستقیم در سکوهای محل حضور مردم فعال شود.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: با ارائه طرح ملی «ایران‌بوم»، تا پایان دولت چهاردهم تمامی خدمات دولتی بر بستر پلتفرمی هوشمند، پیشرفته و مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه شده و کاغذبازی اداری رسماً برچیده می‌شود.



پازوکی گفت: در خصوص الزام به اصلاح مقررات متناقض نیز معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت ارتباطات دستور داد تمامی آیین‌نامه‌ها و قوانین متناقضِ مانع توسعه دیجیتال را استخراج و اصلاح کند.



وی با بیان اینکه ضمانت اجرایی مصوبات نیز از دیگر مصوبات این جلسه ستاد بود، گفت: براساس آن مصوبات این ستاد با امضای رئیس‌جمهور (هم به عنوان رئیس جمهور هم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی) ابلاغ می‌شود و برای تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود.‌

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت