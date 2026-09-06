معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: با اجماع اعضای ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی، ممنوعیت اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی در پیام‌رسان‌های غیربومی برداشته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس پازوکی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، از پایان ممنوعیت حضور رسمی در سکوهای غیربومی، تحقق دولت الکترونیک و حذف کاغذبازی، الزام به اصلاح مقررات متناقض و ضمانت اجرایی مصوبات به عنوان چهار مصوبه مهم ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی خبر داد.

وی افزود: بر این اساس با اجماع اعضای ستاد، ممنوعیت اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی در پیام‌رسان‌های غیربومی برداشته شد تا دولت برای پاسخگویی و مقابله با شایعات، مستقیم در سکوهای محل حضور مردم فعال شود.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: با ارائه طرح ملی «ایران‌بوم»، تا پایان دولت چهاردهم تمامی خدمات دولتی بر بستر پلتفرمی هوشمند، پیشرفته و مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه شده و کاغذبازی اداری رسماً برچیده می‌شود.

پازوکی گفت: در خصوص الزام به اصلاح مقررات متناقض نیز معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت ارتباطات دستور داد تمامی آیین‌نامه‌ها و قوانین متناقضِ مانع توسعه دیجیتال را استخراج و اصلاح کند.

وی با بیان اینکه ضمانت اجرایی مصوبات نیز از دیگر مصوبات این جلسه ستاد بود، گفت: براساس آن مصوبات این ستاد با امضای رئیس‌جمهور (هم به عنوان رئیس جمهور هم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی) ابلاغ می‌شود و برای تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود.‌

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: پیامرسان خارجی ، پیامرسان داخلی
خبرهای مرتبط
این پیام‌رسان‌ها زندگی مردم کشورشان را اداره می‌کنند
مردم شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌های خارجی را غیرفعال یا حذف کنند
کلاهبرداری از طریق دریافت کد فعالسازی و هک پیام‌رسان‌های داخلی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حمله سپاه به ناو هواپیمابر و یک ناوشکن ارتش کودک‌کش آمریکا
سپاه: شمپاد آمریکایی مورد حمله قرار گرفت
چرا ارتفاعات علی‌الطاهر در جنوب لبنان اهمیت زیادی دارد؟
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۱۵ شهریور
تحریم‌های جدید آمریکا و فراز و نشیب قیمت‌ها در ایران؛ روایت داده‌ها و اعترافات رسمی
ادعای ونس درباره احتمال عملیات‌های مخفی در ایران برای ایجاد جنگ روانی است
دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی فوری به علل حادثه تلخ انفجار تانکر سوخت در محور سنندج-همدان
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با همتایان سعودی و ترک خود
منابع بیمه‌ها در بودجه ۱۴۰۵ برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو باید افزایش یابد
معامله برد برد با طرف متجاوز بی‌معناست و متجاوز باید غرامت بپردازد
آخرین اخبار
لغو ممنوعیت اطلاع‌رسانی دستگاه‌های دولتی در پیام‌رسان‌های غیربومی
دستور عارف برای رسیدگی فوری به حادثه انفجار تانکر سوخت در محور سنندج ـ همدان
پزشکیان: هر اقدامی برای مدیریت مصرف سوخت باید پیوست رسانه‌ای دقیق داشته باشد
اعلام وصول ۴ سؤال از وزرای کشور، بهداشت و آموزش‌ در مجلس
ارجاع سازوکار پایش مجدد اطلاعات متقاضیان طرح مقابله با نفوذ به کمیسیون امنیت ملی مجلس
قالیباف: هرگونه تجاوز به منافع ایران، پاسخی «سنگین‌تر و دردناک‌تر» دریافت خواهد کرد
ایران، پاکستان و افغانستان؛ گفت‌وگو برای کاهش تنش و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای
معامله برد برد با طرف متجاوز بی‌معناست و متجاوز باید غرامت بپردازد
ادعای ونس درباره احتمال عملیات‌های مخفی در ایران برای ایجاد جنگ روانی است
دستور رئیس‌جمهور برای رسیدگی فوری به علل حادثه تلخ انفجار تانکر سوخت در محور سنندج-همدان
تحریم‌های جدید آمریکا و فراز و نشیب قیمت‌ها در ایران؛ روایت داده‌ها و اعترافات رسمی
منابع بیمه‌ها در بودجه ۱۴۰۵ برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو باید افزایش یابد
چرا ارتفاعات علی‌الطاهر در جنوب لبنان اهمیت زیادی دارد؟
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با همتایان سعودی و ترک خود
سپاه: شمپاد آمریکایی مورد حمله قرار گرفت
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۱۵ شهریور
حمله سپاه به ناو هواپیمابر و یک ناوشکن ارتش کودک‌کش آمریکا
هشدار قاطع فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران: فریب آمریکا را نخورید؛ هر تحرک مشکوک هدف قرار می‌گیرد
وزارت امورخارجه حملات آمریکا به شناور‌های ایرانی را محکوم کرد
اینوتکس فرصتی برای بزرگ شدن کسب‌وکار‌های جوانان خلاق است + فیلم
قالیباف: دستاورد مدیریت جهادی رهبر شهید انقلاب، بعثت مردم در میدان است
دریادار سیاری: ایران در مقابل تمام تجهیزات و فناوری‌های جهان ایستاد
انهدام یک تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان توسط سپاه پاسداران