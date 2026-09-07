باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سید ابوالحسن مصطفوی غمام نایب‌رئیس دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره ممنوعیت گرفتن شهریه توسط مدارس دولتی گفت: مدارس دولتی حق دریافت شهریه ندارند البته مدارس هیئت امنایی خودشان برای گرفتن مبلغ تصمیم می‌گیرند که مبلغ ناچیزی است.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس اظهار کرد: مدارس دولتی نمی‌توانند قبل ثبت‌نام به خانواده دانش‌آموزان بگویند به مدرسه کمک کنید.

این نماینده مجلس می‌گوید درخصوص مدارس غیردولتی که شهریه می‌گیرند اگر تخلفی داشته باشند ما حتما آن تخلفات را پیگیری می‌کنیم، اما مدارس دولتی به هیچ عنوان نمی‌توانند پول بگیرند و اگر مردم با چنین موضوعی مواجه شدند می‌توانند از آن مدرسه شکایت کنند.

مصطفوی با اشاره به حقوق پایین معلمان گفت: معلمان در صورت تبدیل وضعیت، یک‌مقدار حقوقشان تغییر پیدا می‌کند.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: دانشگاه فرهنگیان که مربوط به وزارت آموزش و پرورش است اوضاع نامناسبی دارد و دانشجویان درست می‌گویند. در بازدیدی که از یکی از دانشگاه‌‌های فرهنگیان داشتم بیش از ۱۵ نفر در یک خوابگاه حضور داشتند البته برخی دانشگاه اقدام به ساخت خوابگاه برای دانشجویان کردند، اما طول می‌کشد تا آماده شود.