معاریو: اسرائیل در مسیر فرسایش و فروپاشی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0645\u0639\u0627\u0631\u06cc\u0648 \u0646\u0648\u0634\u062a: \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644\u06af\u0631\u06cc \u0648 \u062c\u0646\u06af\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0633\u0627\u06cc\u0634\u06cc\u060c \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f \u0648 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0631\u0627 \u062a\u0636\u0639\u06cc\u0641 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0648 \u0645\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0631\u0627 \u062a\u0634\u062f\u06cc\u062f \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n