باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

معاریو: اسرائیل در مسیر فرسایش و فروپاشی + فیلم

روزنامه معاریو درباره تهدیدات موجودیتی و تشدید فرسایش داخلی رژیم صهیونیستی هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاریو نوشت: ادامه اشغالگری و جنگ‌های فرسایشی، اقتصاد و امنیت اسرائیل را تضعیف کرده و مشکلات سیاسی و مالی داخلی این رژیم را تشدید می‌کند.

 

مطالب مرتبط
معاریو: اسرائیل در مسیر فرسایش و فروپاشی + فیلم
young journalists club

مذاکرات بی نتیجه لبنان و رژیم صهیونیستی + فیلم

معاریو: اسرائیل در مسیر فرسایش و فروپاشی + فیلم
young journalists club

حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم

معاریو: اسرائیل در مسیر فرسایش و فروپاشی + فیلم
young journalists club

آزادی دانشگاه‌های آمریکا قربانی حمایت از رژیم اسرائیل + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تودهنی محکم فرمانده سنتکام و رئیس سابق سیا به مجری صدای آمریکا! + فیلم
۱۷۹۰

تودهنی محکم فرمانده سنتکام و رئیس سابق سیا به مجری صدای آمریکا! + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۵
بزرگان ایرانی که در جوار امام رضا(ع) آرام گرفته‌اند + فیلم
۸۰۴

بزرگان ایرانی که در جوار امام رضا(ع) آرام گرفته‌اند + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۵
تحلیلگر آمریکایی: حمله آمریکا به نفتکش‌های غیرنظامی ایران هیچ توجیهی ندارد + فیلم
۴۷۴

تحلیلگر آمریکایی: حمله آمریکا به نفتکش‌های غیرنظامی ایران هیچ توجیهی ندارد + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۵
چگونه گرسنگی واقعی را از گرسنگی کاذب تشخیص دهیم؟ + فیلم
۴۷۲

چگونه گرسنگی واقعی را از گرسنگی کاذب تشخیص دهیم؟ + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۵
وضعیت آب پشت سدها چگونه است؟ + فیلم
۴۶۳

وضعیت آب پشت سدها چگونه است؟ + فیلم

۱۵ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha