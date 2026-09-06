آغاز عملیات سراسری واکسیناسیون تب برفکی/صیانت از ۶۵ میلیون راس دام

سرپرست معاونت بهداشتی سازمان دامپزشکی گفت: فاز نخست واکسیناسیون سراسری تب‌ برفکی با هدف ایمن‌سازی بیش از ۶۶ میلیون رأس دام سبک و سنگین در سراسر کشور آغاز شد، این طرح تا پایان مهرماه با مشارکت حداکثری بخش دولتی و خصوصی اجرایی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا اکبرشاهی، سرپرست معاونت بهداشتی، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی کشور، از آغاز عملیات فاز نخست واکسیناسیون سراسری علیه بیماری تب‌برفکی در سال جاری در کشور خبر داد.

وی با اشاره به این‌که این عملیات از ابتدای شهریور ماه کلید خورده و تا پایان مهر ماه تداوم خواهد داشت، افزود: در این مرحله، ایمن‌سازی ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام سنگین و بیش از ۶۲ میلیون رأس دام سبک در مناطق روستایی، عشایری و واحدهای غیرصنعتی در دستور کار قرار گرفته است که این اقدام به‌صورت کاملاً رایگان توسط اکیپ‌های عملیاتی دامپزشکی انجام می‌شود.

اکبرشاهی با تأکید بر اهمیت تکمیل زنجیره ایمنی در واحدهای صنعتی بیان کرد: علاوه‌بر جمعیت دامی روستایی و عشایری، بالغ بر یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار رأس دام سنگین صنعتی نیز با بهره‌گیری از توان مشترک بخش دولتی و خصوصی تحت پوشش واکسیناسیون قرار می‌گیرند تا چتر ایمنی در مزارع پرورشی کشور به‌طور کامل گسترده شود.

سرپرست معاونت بهداشتی، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی کشور، با تبیین اهمیت و حساسیت مهار این بیماری اظهار کرد: تب‌برفکی به‌عنوان یکی از مسری‌ترین بیماری‌های ویروسی، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و زنجیره تولید پروتئین محسوب می‌شود.

وی گفت: هر چند اجرای فراگیر این طرح، به‌عنوان سد اصلی پدافند بهداشتی، نقشی محوری در پیشگیری از خسارات اقتصادی، جلوگیری از افت تولید شیر و گوشت و حفظ سرمایه‌های دامی کشور ایفا می‌کند، اما رعایت شرایط امنیت زیستی و قرنطینه‌ای توسط دامداران شرط اصلی تحقق اثربخشی واکسیناسیون است، لذا از تمامی دامداران، روستاییان و عشایر عزیز انتظار داریم با اکیپ‌های اعزامی همکاری لازم را داشته باشند؛ چرا که اثربخشی واکسیناسیون منوط به پوشش حداکثری و رعایت دقیق ضوابط قرنطینه‌ای و بهداشتی است که در کنار هم، لازمه اصلی صیانت از سرمایه‌های دامی کشور به شمار می‌روند.

 

برچسب ها: واکسن دام ، تب برفکی
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