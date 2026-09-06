باشگاه خبرنگاران جوان - اعظم پورکند - فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان، در تماسی تلفنی با محمد اسحاق دار، همتای پاکستانی خود، درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای مرتبط با بحران جاری گفتوگو کرد.
به گزارش بیانیه وزارت خارجه عربستان، دو طرف در این مکالمه، تلاشهای جاری برای مهار بحران و پیشبرد راهحلهای مسالمتآمیز از طریق گفتوگو و مذاکره را بررسی کرده و بر اهمیت کاهش تنش و حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید کردند.
گفتنی است بن فرحان پیشتر با سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، نیز رایزنی کرده بود. همچنین وزیر خارجه پاکستان در تماسی جداگانه با همتای مصری خود، بر ضرورت ازسرگیری اجرای یادداشت تفاهم اسلامآباد تأکید کرده بود.
منبع: الجزیره