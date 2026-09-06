باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی دهقان دهنوی در مکاتبه‌ای با رئیس کل گمرک ایران، محدودیت زمانی واردات و ترخیص خودرو‌های سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را اعلام کرد.

در متن این نامه آمده است: پیرو نامه شماره ۷۷۵۵۰۶۰ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۷ در خصوص ادامه ثبت سفارش واردات خودرو سواری مشمول ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال جاری براساس ماده ۹۲ ضوابط ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۳۳۳۶/ت۶۴۰۰۰ هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ هیات وزیران)، از آنجا که امکان واردات خودروی ایرانیان خارج از کشور بر اساس بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ معین شده بود و در سال جاری نیز باستناد ماده ۹۲ ضوابط ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ امکان واردات خودرو‌های مشمول فراهم شد، لذا ترتیبی اتخاذ شود تا ثبت‌سفارش، اظهار و ترخیص قطعی خودرو‌های مذکور تا پایان وقت اداری سال جاری تکمیل و نهایی شود.

در این راستا، خواهشمند است در سامانه جامع تجارت محدودیت‌های سیستمی لازم به‌نحوی اعمال گردد تا اعتبار ثبت سفارش‌های صادره از محل مصوبه مذکور بعد از تاریخ ۱۴۰۵/۷/۱ (فارغ از بازه‌های زمانی متعارف) منحصراً تا پایان سال جاری، محدود و مقید گردد و اطلاع‌رسانی لازم و گسترده و شفاف در زمان صدور مجوز ثبت سفارش به کلیه متقاضیان و ذینفعان به‌عمل آید.