رئیس سازمان توسعه تجارت، مهلت واردات و ترخیص خودرو‌های سواری ایرانیان مقیم خارج را تا پایان سال اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی دهقان دهنوی در مکاتبه‌ای با رئیس کل گمرک ایران، محدودیت زمانی واردات و ترخیص خودرو‌های سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را اعلام کرد.

در متن این نامه آمده است: پیرو نامه شماره ۷۷۵۵۰۶۰ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۷ در خصوص ادامه ثبت سفارش واردات خودرو سواری مشمول ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال جاری براساس ماده ۹۲ ضوابط ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۳۳۳۶/ت۶۴۰۰۰ هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ هیات وزیران)، از آنجا که امکان واردات خودروی ایرانیان خارج از کشور بر اساس بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ معین شده بود و در سال جاری نیز باستناد ماده ۹۲ ضوابط ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ امکان واردات خودرو‌های مشمول فراهم شد، لذا ترتیبی اتخاذ شود تا ثبت‌سفارش، اظهار و ترخیص قطعی خودرو‌های مذکور تا پایان وقت اداری سال جاری تکمیل و نهایی شود.

در این راستا، خواهشمند است در سامانه جامع تجارت محدودیت‌های سیستمی لازم به‌نحوی اعمال گردد تا اعتبار ثبت سفارش‌های صادره از محل مصوبه مذکور بعد از تاریخ ۱۴۰۵/۷/۱ (فارغ از بازه‌های زمانی متعارف) منحصراً تا پایان سال جاری، محدود و مقید گردد و اطلاع‌رسانی لازم و گسترده و شفاف در زمان صدور مجوز ثبت سفارش به کلیه متقاضیان و ذینفعان به‌عمل آید.

برچسب ها: واردات خودرو ، سازمان توسعه تجارت
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