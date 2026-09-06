باشگاه خبرنگاران جوان _ علی‌اکبر ورمقانی، در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان، اظهار داشت: با توجه به هشدار‌های هواشناسی مبنی بر وقوع پدیده النینو و آغاز زودهنگام و پرقدرت بارندگی‌های پاییزی در ۱۱ استان کشور، باید با فرض احتمال صددرصدی این پدیده در کردستان، برای مقابله با آن برنامه‌ریزی کنیم.

ورمقانی ضمن قدردانی از تلاش‌های شرکت گاز استان در بررسی نقاط حساس و رفع نواقص شبکه گازرسانی در سراسر استان، خاطرنشان کرد: نباید از احتمال افت فشار گاز و بروز قطعی در مسیر‌های انتهایی خطوط انتقال غافل شویم.

معاون استاندار، بر ضرورت تجهیز نانوایی‌ها، مرغداری‌ها و گلخانه‌ها به وسایل گرمایشی دوگانه‌سوز و تامین سوخت جایگزین تاکید کرد و افزود: قطعاً تامین گرمایش منازل در اولویت ما خواهد بود و در صورت بروز قطعی گاز، سوخت مایع در اختیار هم‌استانی‌های عزیز قرار خواهد گرفت.

ورمقانی درپایان افزود: قطعا فرمانداران به عنوان روسای ستاد بحران و ستاد پدافند غیر عامل شهرستان‌ها، باید از هم‌اکنون با مدیران کل استان، ادارات زیرمجموعه شهرستانی آنها، شهرداران، بخشداران و دهیاران در هماهنگی کامل باشند و آمادگی لازم برای پیشگیری و مقابله با بحران‌های احتمالی بویژه در فصول سرد سال را داشته باشند.

ال نینو یا ال‌نینیو یکی از چرخه‌های مشهور آب و هوایی جهان است که هر ۲ تا ۷ سال یک‌بار باعث ایجاد ناهنجاری‌های بزرگی در آب و هوای سراسر سیاره زمین می‌شود از جمله این ناهنجاری‌ها می‌توان به سیلاب‌های ناگهانی، خشک‌سالی، قحطی و اپیدمی اشاره کرد.

منبع:استانداری