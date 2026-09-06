باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - پس از تصمیم سهراب بختیاری‌زاده برای کنار گذاشتن صالح حردانی از تمرینات استقلال، سلسله‌مراتب کاپیتان‌های این تیم نیز دستخوش تغییر شده است.

بر این اساس، روزبه چشمی همچنان کاپیتان اول استقلال خواهد بود و پس از او امیرمحمد رزاقی‌نیا به عنوان کاپیتان دوم آبی‌پوشان انتخاب شده است. همچنین سامان فلاح، مدافع جوان استقلال، در جایگاه کاپیتان سوم قرار خواهد گرفت.

رزاقی‌نیا پیش از این نیز در جریان یکی از دیدار‌های استقلال بازوبند کاپیتانی را بر بازو بسته بود و این موضوع نشان‌دهنده اعتماد کادر فنی به این هافبک جوان است.

به این ترتیب، استقلال در شرایطی با تغییر در ترکیب کاپیتان‌های خود مواجه شده که روزبه چشمی به عنوان باتجربه‌ترین بازیکن این جمع همچنان بازوبند اول را در اختیار دارد و دو بازیکن جوان‌تر این تیم، رزاقی‌نیا و فلاح، پس از او در صف کاپیتان‌های استقلال قرار گرفته‌اند.