رئیس پلیس آگاهی استان فارس از دستگیری راننده‌ای خبر داد که در پی یک نزاع خیابانی در شیراز، با هل دادن زن ۵۵ ساله‌ای که قصد وساطت داشت، موجب مرگ وی شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمود حافظی رئیس پلیس آگاهی استان فارس اظهار کرد: در پی تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع و درگیری در محدوده فلکه گاز شهر شیراز بلافاصله مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که زنی حدوداً ۵۵ ساله از ناحیه سر به شدت دچار آسیب‌دیدگی شده و توسط عوامل امدادی به بیمارستان انتقال یافته است.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس در تشریح جزئیات این حادثه گفت: در بررسی‌ها و تحقیقات تکمیلی کارآگاهان مشخص شد که در شب حادثه، میان رانندگان دو دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ و‌ام‌جی نزاع و درگیری فیزیکی رخ داده است. در این میان، متوفی با نیت خیرخواهانه و برای پایان دادن به درگیری وارد صحنه شده و قصد وساطت داشته است.

سرهنگ حافظی ادامه داد: در جریان این کشمکش، یکی از رانندگان با خشونت و عصبانیت این زن را هل داده که منجر به زمین خوردن وی از پشت، برخورد شدید سر او با آسفالت خیابان و در نهایت بیهوشی مصدوم شده است که متأسفانه با وجود تلاش‌های کادر درمانی، این بانو در بیمارستان جان خود را از دست داد.

این مقام انتظامی با اشاره به سرعت عمل کارآگاهان پلیس آگاهی تصریح کرد: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی موفق شدند هویت راننده متواری را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

او خاطرنشان کرد: متهم پس از مواجهه با ادله و مستندات پلیسی به بزه ارتکابی اعتراف کرد و در اظهارات خود عنوان داشت که در اوج عصبانیت ناشی از تصادف و درگیری، با دو دست به سینه فرد میانجی ضربه وارد کرده و پس از افتادن وی روی زمین از صحنه گریخته است.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس در پایان یادآور شد: متهم پس از تشکیل پرونده و انجام تحقیقات تکمیلی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

دستگیری زندانی متواری با ۱۴ سال حبس توسط پلیس جهرم

فرمانده انتظامی جهرم، از دستگیری یک نفر محکوم فراری در این شهرستان خبر داد.

علی‌اصغر محمدپور بیان کرد در پی ارجاع یک فقره حکم جلب مبنی بر دستگیری زندانی فراری به اتهام حمل و نگهدری مواد مخدر و محکومیت ۱۴سال حبس، بررسی موضوع در دستور کار یگان جلب قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و با رصد اطلاعاتی موفق شدند متهم را شناسایی و وی را در مخفی‌گاهش دستگیر کنند.

رئیس پلیس جهرم با اشاره به اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، تصریح کرد: از اول تا ۱۵ شهریورماه، ۶۲ محکوم فراری نیز توسط یگان جلب دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده‌اند.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: قتل زن ، میانجیگری ، نزاع خیابانی ، قاتل ، پلیس فارس ، نیروی انتظامی
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