باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رضا انصاری معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به چالشهای پیشروی تولیدکنندگان کشور، از برنامهریزیهای حمایتی این وزارتخانه برای افزایش تابآوری و پایداری تولید خبر داد.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه در زمینه تخصیص ارز اقدامات موثری انجام شده است، اظهار داشت: «نیاز ارزی صنعت در حوزه صنایع عمومی حدود ۳۰ میلیون دلار برآورد میشود که تاکنون بالغ بر ۵۰ درصد آن تخصیص یافته است. همچنین با برنامهریزی صورتگرفته و افزودن ۵ میلیون دلار دیگر به این مبلغ در آیندهای نزدیک، مجموع ارز تخصیصیافته در ماههای اخیر به بیش از ۶۰ درصد خواهد رسید.»
وی افزود: «هدف ما از این سیاستگذاری که با تعامل بانک مرکزی محقق شده، ایجاد شرایطی برای تولیدکنندگان است تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تا پایان سال تامین کرده و پایداری تولید را حفظ کنند.»
تأثیر بازگشایی مدارس بر رونق بازار داخلی
انصاری با اشاره به چالشهای بازار برای تولیدات داخلی تصریح کرد: «یکی از اصلیترین دغدغههای این صنعت، وضعیت بازار است. بازگشایی به موقع مدارس و حضور صد درصدی دانشآموزان در سال تحصیلی جدید میتواند تا حد قابل توجهی به بهبود وضعیت بازار داخلی این محصولات کمک کند.»
وی بر لزوم تغییر نگاه تولیدکنندگان به بازارهای صادراتی تاکید کرد و گفت: «متاسفانه آمار صادرات این محصولات در سال گذشته از ۷۳۰ هزار تن به ۷۲۰ هزار تن کاهش یافته است. بر همین اساس، وزارت صمت توسعه صادرات را در دستور کار دارد و آماده رفع موانع موجود است؛ چرا که نگاه به بازارهای بینالمللی، تابآوری بنگاههای اقتصادی را افزایش میدهد.»
کاهش محدودیتهای انرژی برای شهرکهای صنعتی
معاون وزیر صمت در خصوص چالشهای انرژی نیز بیان کرد: «با پیگیریهای مستمر وزیر صمت در هیئت وزیران و تاکید رئیسجمهور، توافق شد که میزان قطعی برق واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی به یک روز در هفته کاهش یابد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «در زمینه سوخت دیزلژنراتورهای واحدهای تولیدی نیز با وزارت نفت تعاملاتی صورت گرفته است؛ بر این اساس، واحدهای تولیدی که به سیستم کنترل هوشمند مجهز شدهاند، در اولویت تامین گاز مورد نیاز خود برای استفاده از ژنراتورها قرار خواهند گرفت.»