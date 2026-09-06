تیم فوتبال استقلال در حالی فصل جدید را دنبال می‌کند که برخی ستاره‌های این تیم هنوز در ترکیب اصلی حضور نیافته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در هفته‌های ابتدایی فصل در شرایطی کار خود را دنبال می‌کند که برخی بازیکنان مطرح و باکیفیت این تیم هنوز نتوانسته‌اند جایگاه ثابتی در ترکیب اصلی پیدا کنند؛ موضوعی که تصمیم‌های سهراب بختیاری‌زاده را بیش از گذشته زیر ذره‌بین برده است.

جلال‌الدین ماشاریپوف یکی از شاخص‌ترین نمونه‌ها در این زمینه است. هافبک ازبکستانی استقلال که از بازیکنان شناخته‌شده فوتبال آسیا محسوب می‌شود، در پنج هفته ابتدایی فصل حتی یک دقیقه هم برای آبی‌پوشان به میدان نرفته و پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت، در انتظار نخستین فرصت خود از سوی کادر فنی است.

در مقابل، رستم آشورماتوف دیگر بازیکن ازبکستانی استقلال شرایط کاملاً متفاوتی دارد. این مدافع توانسته اعتماد بختیاری‌زاده را به دست بیاورد و در ترکیب اصلی قرار بگیرد تا تفاوت شرایط دو بازیکن خارجی آبی‌پوشان بیشتر به چشم بیاید.

از سوی دیگر، بازگشت مهران احمدی به تمرینات گروهی نیز می‌تواند معادلات خط میانی استقلال را تغییر دهد. این بازیکن که به دلیل مصدومیت مدتی از تیم دور بود، اکنون در اختیار کادر فنی قرار گرفته، هرچند هنوز مشخص نیست بختیاری‌زاده از چه زمانی دوباره به او میدان خواهد داد.

موضوع مهم درباره استقلال این است که داشتن بازیکنان سرشناس الزاماً به معنای حضور آنها در ترکیب اصلی نیست و بختیاری‌زاده باید میان آمادگی بدنی، شرایط فنی و نیاز‌های تاکتیکی تیم خود تعادل ایجاد کند. در چنین شرایطی، نیمکت‌نشینی برخی چهره‌های مطرح بیش از آنکه نشانه کنار گذاشته شدن آنها باشد، می‌تواند نتیجه تصمیم فنی سرمربی و شرایط خاص هر بازیکن باشد.

با ادامه فصل، نحوه مدیریت این بازیکنان و میزان استفاده از آنها می‌تواند یکی از مهم‌ترین چالش‌های بختیاری‌زاده باشد؛ چرا که استقلال برای حضور موفق در لیگ برتر و رقابت‌های آسیایی به تمام ظرفیت خود نیاز خواهد داشت.

برچسب ها: فوتبال ، تیم فوتبال استقلال
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