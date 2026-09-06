باشگاه خبرنگاران جوان - موزه صدا و موسیقی برج آزادی با هدف معرفی بخشی از میراث موسیقایی و فرهنگی ایران و جهان و آشنایی مخاطبان با سیر تحول سازها و ابزارهای تولید و پخش صدا راه‌اندازی شده و از روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

در این موزه بیش از ۲۲۰ ساز و شیء مرتبط با صدا و موسیقی در معرض دید قرار گرفته است؛ مجموعه‌ای که در آن نمونه‌هایی از سازهای ایرانی همچون تار، سه‌تار، کمانچه، سنتور، عود، نی، سرنا، بالابان و تنبک در کنار سازهایی از فرهنگ‌ها و مناطق مختلف جهان دیده می‌شود.

در توضیحات تکمیلی این خبر آمده است:

بخشی از این گنجینه نیز به ابزارهای قدیمی تولید، ضبط و پخش صدا از گرامافون و فونوگراف و دستگاه‌های ریل و نوار کاست تا رادیوهای قدیمی، تلفن‌ها، زنگ‌ها، سوت‌ها و دیگر اشیای صوتی اختصاص دارد.

تنوع این مجموعه، امکان روایت موسیقی تنها از منظر سازهای موسیقایی را محدود نمی‌کند و بخشی از تاریخ فناوری صدا و شیوه‌های ارتباط و تولید صوت در زندگی روزمره را نیز پیش روی مخاطب قرار می‌دهد. حضور سازهای آئینی، ابزارهای صوتی سنتی، سازهای کودک و نمونه‌هایی از سازهای کمتر شناخته‌شده نیز بر گستره موضوعی این موزه افزوده است.

این مجموعه توسط حسین ساجدی‌نیا نوازنده تار، پژوهشگر و مجموعه‌دار حوزه موسیقی و میراث فرهنگی، گردآوری شده است. ساجدی‌نیا طی حدود چهار دهه فعالیت فرهنگی، مجموعه‌ای گسترده از اشیای مرتبط با صدا، موسیقی و مردم‌شناسی را گردآوری کرده و سابقه فعالیت در حوزه آموزش موسیقی، پژوهش، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و راه‌اندازی موزه صدا و موسیقی در تبریز را در کارنامه دارد.

راه‌اندازی موزه صدا و موسیقی در برج آزادی، در عین حال بخشی از رویکرد بنیاد رودکی برای توسعه فعالیت‌های موزه‌ای در مجموعه‌های تحت مدیریت خود است. برج آزادی طی سال‌های گذشته تجربه میزبانی از موزه‌ها و فضاهای فرهنگی متنوعی از جمله موزه ایران‌شناسی، موزه شهاب‌سنگ و موزه عکاسی را داشته و موزه عروسک‌های سایه‌ای نیز به ظرفیت‌های موزه‌ای این مجموعه افزوده شده است.

اکنون با افتتاح موزه صدا و موسیقی، ظرفیت موزه‌ای برج آزادی در حوزه موسیقی و میراث صوتی نیز گسترش می‌یابد؛ ظرفیتی که در کنار سالن‌های موسیقی و نمایش، نگارخانه‌ها و دیگر فضاهای فرهنگی این مجموعه، جایگاه برج آزادی را به‌عنوان مجموعه‌ای چندوجهی در عرصه فرهنگ و هنر تقویت می‌کند.

توسعه این بخش از فعالیت‌های بنیاد رودکی، در راستای نگاه این مجموعه به گسترش مأموریت‌های فرهنگی خود فراتر از مدیریت سالن‌های موسیقی و نمایش دنبال می‌شود؛ رویکردی که حفظ، معرفی و در دسترس قرار دادن بخشی از میراث فرهنگی و هنری کشور برای عموم مردم را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

موزه صدا و موسیقی برج آزادی روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور ساعت ۱۶ افتتاح خواهد شد.