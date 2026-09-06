معاون وزیر راه و شهرسازی ، از کاهش قابل توجه زمان ترخیص کالا در گمرکات خبر داد و اعلام کرد که این روند با هدف تسهیل تجارت و رفع موانع تولید در حال پیگیری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -  مرتضی زمانیان، معاون وزیر راه و شهرسازی  از کاهش قابل توجه زمان ترخیص کالا در گمرکات خبر داد و اعلام کرد که این روند با هدف تسهیل تجارت و رفع موانع تولید در حال پیگیری است.

 زمانیان با اشاره به آمار‌های اخیر، اظهار داشت: "در خصوص کالا‌های عمومی، زمان ترخیص تقریباً نصف شده است. این رقم برای کالا‌های اساسی که با مسائلی مانند قرنطینه رو‌به‌رو هستند، بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. 

وی افزود: "همچنین در مورد کالا‌های صادراتی، شاهد کاهش حدود ۵۰ درصدی در زمان فرایند‌های گمرکی بوده‌ایم که این امر به رونق صادرات کمک شایانی خواهد کرد. "

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به کالا‌هایی که با محدودیت‌های خاص رو‌به‌رو هستند، اشاره کرد و گفت: "در حال بررسی موردی و مصداقی این موارد هستیم و اطمینان می‌دهیم که انشالله همه فرایند‌ها بدون هیچ مشکلی به انجام خواهد رسید. 

این اقدامات در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید داخلی و تسهیل مبادلات تجاری صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود با ادامه این روند، شاهد بهبود مستمر در فضای کسب و کار کشور باشیم.

برچسب ها: اقتصاد ، گمرک
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