باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - بازگشت مهران احمدی به تمرینات گروهی استقلال می‌تواند معادلات خط میانی این تیم را در ادامه فصل دستخوش تغییر کند؛ بازیکنی که پیش از مصدومیت یکی از گزینه‌های مهم کادر فنی برای حضور در ترکیب اصلی بود و حالا پس از پشت سر گذاشتن دوران آسیب‌دیدگی، دوباره در دسترس سهراب بختیاری‌زاده قرار گرفته است.

احمدی که به دلیل مصدومیت مدتی از تمرینات و مسابقات استقلال دور بود، در آستانه بازگشت به شرایط مسابقه قرار گرفته است. با این حال، احتمال حضور او در ترکیب اصلی بلافاصله پس از بازگشت چندان زیاد نیست و کادر فنی ترجیح می‌دهد شرایط بدنی این بازیکن را به تدریج ارزیابی کند.

بازگشت احمدی از این جهت اهمیت دارد که استقلال در خط میانی چند گزینه مختلف در اختیار دارد و اضافه شدن یک بازیکن آماده می‌تواند رقابت برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی را افزایش دهد. بختیاری‌زاده حالا باید میان حفظ ترکیب فعلی و استفاده از بازیکنی که پیش از مصدومیت مورد اعتماد او بود، تصمیم بگیرد.

از سوی دیگر، حضور احمدی می‌تواند به استقلال در حفظ تعادل میان وظایف دفاعی و هجومی کمک کند. این بازیکن توانایی بازی در چند نقش مختلف خط میانی را دارد و همین موضوع دست سرمربی استقلال را برای تغییر آرایش تیم در جریان مسابقات بازتر خواهد کرد.

در شرایطی که استقلال در هفته‌های ابتدایی فصل به دنبال تثبیت ترکیب اصلی خود بوده، بازگشت احمدی می‌تواند یکی از مهم‌ترین تغییرات پیش روی این تیم باشد. اگر این هافبک بتواند بدون مشکل دوران آماده‌سازی خود را پشت سر بگذارد، از هفته‌های آینده شاهد رقابت جدی‌تری برای حضور در خط میانی استقلال خواهیم بود.

در نهایت، پرسش اصلی این است که بختیاری‌زاده پس از بازگشت کامل احمدی، چه تغییری در ترکیب تیم ایجاد خواهد کرد و کدام بازیکن باید برای حفظ جایگاه خود در ترکیب اصلی با رقیب تازه‌ای روبه‌رو شود.