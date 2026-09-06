باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، توسعه همکاری‌های دوجانبه و پیگیری توافقات پیشین را از اهداف اصلی سفر خود به روسیه برشمرد و تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت روابط خارجی برای مقابله با تحریم‌ها و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، اولویت اصلی دولت در این سفرهاست.

مدنی‌زاده در تشریح برنامه‌های خود برای سفر به روسیه، با اشاره به جایگاه این کشور به عنوان یکی از شرکای راهبردی ایران، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این سفر، رایزنی‌های دوجانبه اقتصادی و پیگیری تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌هایی است که پیش از این هماهنگ شده و در این سفر به مرحله امضا خواهند رسید.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده همکاری میان دو کشور در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، ارتباطات مالی، انرژی و زیرساخت، تصریح کرد: یکی از موضوعات کلیدی مورد توجه ما، توسعه کریدور بین‌المللی شمال-جنوب است. ایران در این مسیر می‌تواند نقش محوری در اتصال اقتصاد روسیه و کشور‌های شمالی منطقه به بازار‌های جنوبی، به‌ویژه هندوستان ایفا کند.

وزیر اقتصاد افزود: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت، صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه بخشی از برنامه بلندمدت توسعه اقتصادی کشور برای تبدیل شدن به کانون اصلی تجارت منطقه‌ای است.

حضور در اجلاس وزرای دارایی «بریکس» در هند

مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به برنامه سفر خود به هندوستان پس از پایان رایزنی‌ها در روسیه، گفت: در ادامه این سفر، جهت شرکت در اجلاس وزرای دارایی کشور‌های عضو «بریکس» عازم هند خواهیم شد.

وی «بریکس» را یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های اقتصادی کشور‌های نوظهور دانست و افزود: حضور ایران در این مجموعه، فرصت‌های راهبردی جدیدی را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و مالی فراهم می‌کند. در این اجلاس، محور‌های مهمی همچون تأمین مالی توسعه، همکاری‌های بانکی، تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری و نقش اقتصاد‌های نوظهور در نظام مالی بین‌المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: ایجاد بازار مشترک در کالا‌های استراتژیک، بازار انرژی بریکس، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و همچنین فعال‌سازی پیمان‌های دو یا چندجانبه پولی از جمله موضوعاتی است که در دستور کار این نشست قرار دارد.

مدنی‌زاده در پایان با بیان اینکه هدف ما از این دیپلماسی اقتصادی روشن است، تأکید کرد: استفاده از ظرفیت روابط خارجی برای مقابله با جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، تقویت تولید و اقتصاد داخلی، جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری و در نهایت ایجاد فرصت‌های جدید برای پیشرفت کشور، هدف نهایی این سفر‌های فشرده است.